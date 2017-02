CARTE - Gros dispositif de sécurité à Orléans pour les obsèques de Xavier Beulin

Un gros dispositif policier est déployé ce vendredi matin dans le centre-ville d'Orléans, en raison des obsèques du président de la FNSEA Xavier Beulin. De nombreuses personnalités de premier plan sont attendues.

La liste est longue : le président de la République François Hollande, son prédécesseur Nicolas Sarkozy, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, plusieurs membres du gouvernement, mais aussi plusieurs candidats à la présidentielle (François Bayrou, François Fillon, Emmanuel Macron), le président du Sénat Gérard Larcher et le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone...

Tous viennent rendre hommage ce vendredi matin au président (loirétain) de la FNSEA Xavier Beulin décédé dimanche dernier, lors de ses obsèques organisées à 11h à la cathédrale d'Orléans. Une cérémonie aux allures d'hommage national, avec un écran géant installé sur le parvis. On compte 1.500 places assises et 400 debout à l'intérieur de la cathédrale, mais la moitié de la nef est déjà réservée aux officiels et l'autre moitié à la famille, selon l'évêché. Des personnalités de premier plan qui nécessitent un dispositif de sécurité renforcé aux abords du monument. Certains axes seront donc fermés, des rues bouclées et la ligne B du tramway coupée entre les arrêts De Gaulle et Halmagrand.

(Carte : Isabelle Gaudin)

Retour à la normale vers 14-15h

Rue Jeanne d'Arc, la circulation et le stationnement sont interdits une bonne partie de la journée, dès 9h. Rues barrées aussi autour de la cathédrale, de la place Halmagrand jusqu'à la préfecture du Loiret, avec des déviations. D'autres axes non signalés sur cette carte seront barrés ponctuellement pour laisser passer les différents cortèges, prévient la mairie. Retour à la normale attendu vers 14-15h, après le feu vert de la préfecture. Les parkings Hôtel de ville et cathédrale resteront fermés jusqu'à 16h.