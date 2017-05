CARTE INTERACTIVE - Législatives 2017 en Dordogne : découvrez qui est candidat dans votre commune

La liste officielle des candidats aux législatives en Dordogne a été arrêtée ce vendredi soir. Découvrez pour qui vous pourrez voter lors du premier tour le 11 juin 2017.

La liste officielle des candidats aux élections législatives 2017 a été arrêtée ce vendredi 19 mai à 18h. En Dordogne, il y aura 46 candidats pour le premier tour. 10 dans la première circonscription (Vallée de l'Isle) 10 dans la deuxième circonscription (Bergeracois) 9 dans la troisième circonscription (Nontronnais) et 17 dans la quatrième circonscription (Sarladais).

La République en Marche, Les Républicains, Le Parti Socialiste, Le Front National, La France Insoumise, Le Parti Communiste, Lutte Ouvrière et l'Union Populaire Républicaine ont tous une représentante ou un représentant dans les quatre circonscriptions. Les partis Debout la France présenteront deux candidats, tout comme le Mouvement 100% et Europe Ecologie Les Verts. Il faut noter la présence de candidats du ParDem, du Partit Occitan et de l'Alliance écologiste indépendante. Cette liste doit maintenant être officialisée par le ministère de l'Intérieur. Le premier tour de cette élection aura lieu le dimanche 11 juin.

Zoomez sur la carte avec "-" et "+" pour trouver votre commune et découvrir quels candidats sont présents. Vous pouvez aussi utiliser la loupe et inscrire le nom de votre commune pour trouver cette liste.

Légende : RM : La République en Marche - LR : Les Républicains - PS : Parti Socialiste - EELV : Europe Ecologie les Verts - FN : Front National - UPR : Union Populaire Républicaine - PO : Partit Occitan - M100% : Mouvement 100% - FI : France Insoumise - PCF : Parti Communiste - LO : Lutte Ouvrière - AEI : Alliance écologiste indépendante - DLF : Debout la France - SE : Sans étiquette.

Attention la commune de Le-Change est en rattachée à la troisième circonscription, tout comme la commune de La-Boissière-d'Ans.