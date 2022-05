CARTE - Législatives 2022 : découvrez la liste des candidats en Vendée

Ils sont 53 à avoir déposé leur dossier de candidature en préfecture de Vendée pour les élections législatives des 12 et 19 juin. 22 femmes et 31 hommes. Retrouvez ci-dessous la liste, circonscription par circonscription.

1ère circonscription (La Roche-sur-Yon Nord - Challans - Les Essarts) : 12 candidats

Député sortant : Philippe Latombe (Modem)

Laurent Caillaud (LR-Centristes)

Lucie Etonno (Nupes- EELV)

Lilas Ndong (RN)

Eric Mauvoisin-Delavaud (Reconquête)

Aya Salama (Allons enfants)

Gilles Robin (Lutte Ouvrière)

Vincent Pilet (Mouvement de la ruralité)

Alain Bouyer (Mouvement écologiste indépendant)

Arthur Dubois (Parti animaliste)

Jean-François Hée

Etienne Dreyfus (Solidarité et progrès)

2e circonscription (La Roche-sur-Yon Sud - Talmont Saint Hilaire) : 13 candidats

Député sortant : Patrick Loiseau (Modem)

Béatrice Bellamy (Ensemble)

Maxence de Rugy (LR)

Nicolas Helary (Nupes- LFI)

Franck Laloue (RN)

Brigitte Neveux (Reconquête)

Ninon Gréau (Vendécologie)

Sophie Barillot (Lutte Ouvrière)

Sophie Carpentier

Benoît Jamonneau (La raison du peuple)

Jérôme Marchand (Parti animaliste)

Sophie Orizet Vieillefond (Mouvement de la ruralité)

Célia Ghouali (Parti pirate)

3e circonscription (Noirmoutier - Les Sables d'Olonne) : 8 candidats

Député sortant : Stéphane Buchou (LREM - Renaissance)

Alain Blanchard (LR)

Corinne Fillet (RN)

Benjamin André (Vendécologie)

Aurélien Mauger (Nupes- LFI)

Philippe Festien (Lutte Ouvrière)

Jean-Baptiste Moreau (Mouvement de la ruralité)

Armelle Guénolé (Debout la France)

4e circonscription (Les Herbiers -Montaigu) : 10 candidats

Députée sortante : Martine Leguille Balloy (Renaissance)

Véronique Besse (Divers droite)

Bruno Dalcantara (RN)

Céline Sauvêtre (Nupes - PC)

Théodore Babarit (Vendécologie)

Erick Marolleau (Mouvement de la ruralité)

Amine Umlil (Debout la France)

Virginie Fouquet (La Raison du peuple)

Denis Le Bars (dissident majorité présidentielle)

Claude Bour (Lutte Ouvrière)

5e circonscription (Fontenay le Comte - Luçon) : 10 candidats