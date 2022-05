CARTE - Législatives 2022 : la liste définitive des 142 candidats en Gironde

Découvrez la liste des 142 prétendants à un siège à l'Assemblée Nationale, pour les élections législatives des 12 et 19 juin en Gironde. Il suffit de cliquer sur la carte.

Ils étaient 177 candidats aux législatives en Gironde il y a 5 ans. Ils sont 142 à vouloir devenir député dans les 12 circonscriptions du département. La liste a été officialisée ce lundi soir par le ministère de l'intérieur. 10 élus sortants se représentent. Seules Dominique David et Christelle Dubos ne repartent pas pour la majorité présidentielle. C'est dans la 1re circonscription, celle de Bordeaux Nord, qu'il y aura le plus de bulletins sur la table, avec 15 candidats pour les scrutins des 12 et 19 juin.

Petit rappel de la règle, pour parvenir au second tour des législatives le 19 juin : un candidat qui ne terminera pas aux deux premières places devra impérativement réunir les suffrages d’au moins 12,5 % des électeurs.