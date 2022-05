CARTE - Législatives : découvrez les candidats dans les circonscriptions du Calvados et de l'Orne

Les candidatures ont été officiellement validées ce lundi 23 mai pour les élections législatives qui se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Retrouvez tous les candidats dans les circonscriptions du Calvados et de l'Orne.

Pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale, les électeurs sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains.

Déposées le vendredi 20 mai au plus tard, les candidatures ont été officiellement validées. On compte 61 candidats et candidates dans le Calvados et 30 candidats et candidates dans l'Eure.

Retrouvez tous les candidats dans les six circonscriptions du Calvados et les trois de l'Orne.

Calvados

1ère circonscription

Ensemble : Fabrice Le Vigoureux

RN : Josseline Liban

Nupes : Emma Fourreau

UPF : Marlène Blouin

LO : Pierre Casevitz

Parti animaliste : Florent Thomas

Divers gauche : Blaise Corbery

Reconquête : Anne-Laure Chahine

LR : Sophie Simonnet

Divers gauche : Jérémy Gallois

2e circonscription

Ensemble : Sylvie Dumont-Prieux

RN : Céline Deslandes

Nupes : Arthur Delaporte

UPF : Philippe Ambourg

LO : Christophe Garcia

Parti animaliste : Julien Lerendu

LR : Camille Brou

Divers centre : Virginie Cronier

Reconquête : Esteline Caillemer

Droite souverainiste : Angélique François

Divers extrême gauche : Vincent Sénétaire

3e circonscription

Ensemble : Jérémie Patrier-Leitus

LR : Nathalie Porte

RN : Martine Vilmet

Nupes : Didier Canu

Reconquête : Edouard Fauvage

UPF : Steven Mafiodo

LO : Michel Langevin

Parti animaliste : Johann Guzman Vélez

Divers extrême gauche : Elisabeth Leconte

Divers gauche : Sylvie Sénécal

4e circonscription

Ensemble : Christophe Blanchet

RN : Patrick Beloncle

Nupes : Pierre Mouraret

Reconquête : Florence Cothier

UPF : Florence Perrin

LO : Patrick Poirot-Bourdain

Parti animaliste : Manuel Lorimier

LR : Sophie Gaugain

Divers centre : Louis Lagarde

5e circonscription

Ensemble : Bertrand Bouyx

RN : Philippe Chapron

Nupes : Valérie Harel

LO : Isabelle Peltre

Parti animaliste : Michaël Friquet

Droite souverainiste : Anne Boissel

Divers gauche : Xavier Brunschvicg

LR : Cédric Nouvelot

Divers droite : Nicolas Muller

Reconquête : Philippe Mesguich

6e circonscription

Ensemble : Élisabeth Borne

RN : Jean-Philippe Roy

Nupes : Noé Gauchard

LO : Pascale Georget

Parti animaliste : Bruno Battail

Divers droite : Lynda Lahalle

Divers gauche : Jemâa Saad

Droite souverainiste : Mickaël Guettier

Divers centre : François Ormain

Divers gauche : Anne-Lyse Mbelo

Reconquête : Valérie Dupont

Orne

1ère circonscription

Ensemble : Marie-Annick Duhard

RN : Myriam Maignan

Nupes : Chantal Jourdan

Reconquête : Oscar Piloquet

LO : Charlotte Séchet

Parti animaliste : Martine Fréval

Ecologiste : Marc Lorand-Brionne

LR : Bernard Soul

Droite souverainiste : Florence Teissier

Mouvement de la ruralité : Sylvie Laplasse

2e circonscription

Ensemble : Amale El Khaledi

RN : Alexandre Morel

Nupes : Cécile Bussiere

LO : Bernadette Velly

Parti animaliste : Patricia Ansquer

LR : Véronique Louwagie

Reconquête : Amaury de Bourbon Parme

Gauche républicaine : Christophe Joseph

Droite souverainiste : Sandrine Marie

Divers : Denis Mousset

3e circonscription

Ensemble : Solène Gibault

RN : Anthony Fremont

Nupes : Mehdi Khemari

Reconquête : Claire-Emmanuelle Gauer

LO : Arnaud Gautier

LR : Jérôme Nury

Divers centre : Vincent Beaumont

Droite souverainiste : Aymeric Yver

UCE : Marc Cléris

Divers : Didier Durandy

