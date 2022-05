CARTE - Législatives : les candidats au 1er tour dans les Pyrénées-Orientales

La campagne officielle pour les élections législatives 2022 a commencé ce lundi 30 mai et se terminera le vendredi 10 juin à minuit. Le scrutin aura lieu les dimanches 12 et 19 juin. Découvrez les candidats dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales.

L'Assemblée nationale où siègeront les députés élus lors des prochaines élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Photographie d'illustration.

Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin, soit six semaines après la réélection d'Emmanuel Macron comme président de la République. Le second tour de ces législatives se déroulera le 19 juin. La campagne officielle pour ce scrutin a commencé ce lundi 30 mai et se terminera le 10 juin à minuit. France Bleu Roussillon vous propose de découvrir les candidats dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales. Ces derniers sont officiellement connus, le dépôt des listes ayant été clôturé le 20 mai dernier.

Attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022

Cette année, le ministère a notamment fait le choix de ne pas créer de nuance "Nupes" (Nouvelle Union populaire, écologique et sociale) pour regrouper les candidats de La France insoumise, du Parti socialiste, du Parti communiste français ou d’Europe-Ecologie-Les Verts qui ont scellé un accord pour les législatives. Une décision contestée par le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon. En revanche, les candidats appartenant au MoDem, Agir, Territoires de progrès ou LREM, sont tous rassemblés sous la nuance "Ensemble ! Majorité présidentielle" par les préfectures.

Le détail du périmètre géographique des circonscriptions