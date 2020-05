CARTE - Municipales 2020 : dans quelles communes y aura-t-il un second tour en Bretagne ?

Le second tour des élections municipales se tiendra donc le 28 juin, comme l'a annoncé le gouvernement. En Bretagne, sur 1 208 communes, 158 n'ont pas élu leur maire au premier tour, et devront donc revoter. Découvrez la carte France Bleu du second tour dans la région.