CARTE - Présidentielle en Dordogne : quel taux d'abstention dans votre commune ?

Plus d'un tiers des électeurs de Dordogne ont choisi de ne pas choisir hier lors du second tour de la présidentielle. Découvrez quel est le taux d'abstention dans votre commune.

Emmanuel Macron a été élu président de la République avec plus de 64% des suffrages en Dordogne, soit 135.563 voix. Marine Le Pen a elle recueilli 35,71% des suffrages et 75.305 voix. Le chiffre le plus marquant de ce scrutin est sans doute celui de l'abstention (20,95%). Si on l'associé aux votes nuls et aux blancs, on découvre que plus de 103.000 électeurs Périgourdins ont choisir de ne pas s'exprimer au second tour de la présidentielle.

Abstention importante dans les grandes villes

La commune de Moulin-Neuf a été la moins citoyenne avec un taux de abstention de 30,06%. En revanche, Verdon, petit village où l'on compte 42 inscrits, on note une participation de 92,86%. On remarque que les électeurs de l'ouest et du nord du département (où le FN fait de bons scores) se sont plus abstenus que ceux du sud-est par exemple. Dans les plus grandes villes de Dordogne, l''abstention est également plus importante. En revanche, toutes les communes qui ont mis Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour ne sont pas forcément celles qui ont été les plus mauvaises élèves en terme de participation.

Découvrez le taux d'abstention dans votre commune en zoomant sur la carte (avec les boutons - et + ). Déplacez vous sur la carte en maintenant le clic gauche de la souris. Cliquez sur une commune pour révéler les chiffres. Vous pouvez aussi utiliser la loupe en bas à droite pour taper le nom de votre ville.