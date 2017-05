CARTE - Présidentielle : la Dordogne coupée en deux après le second tour

Au lendemain du second tour de la présidentielle, la Dordogne apparaît coupée en deux. Le Front National réalise ses meilleurs scores à l'ouest du département alors qu'Emmanuel Macron fait une percé dans le Sarladais.

La Dordogne coupée en deux. C'est ainsi que le département apparaît après le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a obtenu 64,29% des voix contre 35,71% pour Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche a recueilli 135.563 voix et l'ancienne présidente du Front Nationale a conquis 75.305 électeurs. La candidate frontiste a d'ailleurs remporté 23.000 voix de plus qu'au premier tour du scrutin. Emmanuel Macron a lui réussi à obtenir 79.000 voix supplémentaires.

Opposition est / ouest

En observant les résultats de plus près, on s'aperçoit que l'ancien ministre de l'économie a réalisé sa meilleure performance dans le Sarladais et l'agglomération de Périgueux. Il obtient aussi de bons résultats au nord-est du Périgord Vert. De l'autre côté, Marine Le Pen maintient ses positions dans le Bergeracois. Elle affiche de bons scores sur une large partie sud-ouest du département et au nord-ouest du Périgord Vert.

Et maintenant les législatives...

En se projetant sur les législatives et en analysant les résultats du premier tour il semble donc que le Front National ait toutes ses chances pour conquérir la circonscription bergeracoise. Il a aussi ses chances en Périgord Vert. Les choses sont plus incertaines en Périgord Blanc et dans le Sarladais. La multiplication des candidatures et la personnalité des candidats joueront sur l'issue du scrutin du mois de juin.

Le vote Emmanuel Macron en Dordogne

Le vote Marine Le Pen en Dordogne

