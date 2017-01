CARTE | Primaire de la gauche : où voter et comment en Côte-d'Or ?

A quelques jours du premier tour de la primaire de la gauche, l'organisation du scrutin est bouclée. En Côte-d'Or 70 bureaux de vote attendent les électeurs ce dimanche 21 janvier.

Le dernier débat de la primaire de la gauche ce jeudi soir sur France 2. Les sept candidats vont tenter une dernière fois tous ensemble de convaincre sur l'emploi, la sécurité, la justice ou encore le service public. Ils répondront aussi aux questions de quelques Français.

A 3 jours du 1er tour de la primaire, si les électeurs sont peut-être encore indécis sur leur vote, l'organisation du scrutin, elle, est finie. Il n'y a plus qu'à ! Plus qu'à installer les tables, les isoloirs et les urnes. Les 200 bénévoles du parti socialiste de Côte d'Or feront ça samedi dans les 70 bureaux de vote du département qui seront ouvert dimanche de 9h à 19h.

Moins de bureaux qu'en 2011 à cause du redécoupage des cantons

C'est moins que lors de la dernière primaire PS en 2011 parce qu'entre temps les cantons ont été redécouper. La section socialiste locale affirme qu'il y aura quand même entre 3 et 4 bureaux par cantons, 24 rien qu'à Dijon mais certains électeurs devront être très motivés pour aller voter. A Saint-Seine-l'Abbaye, les partisans de la gauche devront aller voter à Fontaine-les-Dijon, à 35 minutes de voiture de chez eux... Dans le reste du département vous pourrez voter à Châtillon-sur-Seine, à Selongey, à Semur-en-Auxois, à Nolay ou à Losne, entre autres. Pour savoir exactement dans quel bureau de vote vous êtes attendus, il faut aller sur le site www.lesprimairescitoyennes.fr

1€ et une signature

Pensez aussi à prendre une pièce d'1€. Ou l'appoint au moins. Ça servira à rembourser les frais d'organisation : les enveloppes, la location des isoloirs par exemple. Et puis vous êtes prévenus : comme pour la primaire de la droite, pas besoin d'avoir la carte du parti pour voter mais il faudra signer une charte qui atteste que vous reconnaissez les valeurs de la gauche.

→ Où se trouve le bureau de vote le plus proche de chez vous ? Passez votre souris sur notre carte interactive