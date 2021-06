CARTE - Régionales en Occitanie : les résultats du second tour

Un peu plus de 4,2 millions d'électeurs d’Occitanie étaient appelés aux urnes ce dimanche 27 juin pour élire les 158 futurs conseillers régionaux lors du second tour des élections régionales. Trois listes étaient en lice : celle de Carole Delga (PS), présidente sortante de la Région, celle de Jean-Paul Garraud (RN) et celle d'Aurélien Pradié (LR-UDI). Les six autres listes présentes au premier tour n'avaient pas pu se maintenir n'ayant pas atteint la barre nécessaire des 10% de suffrages exprimés.

L'abstention a atteint 62,17% pour ce second tour des régionales. Elle était de 62,8% au premier tour, le 20 juin. La participation a légèrement progressé.

Carole Delga présidente sortante la mieux réélue de France

La liste PS/PCF de Carole Delga remporte ce second tour des élections régionales en Occitanie avec 57,77% des suffrages. Elle aura donc 109 sièges dans la future assemblée régionale. Elle salue "une région qui refuse la fatalité et le déterminisme social, qui fait reculer l'extrême droite qui gangrène les fondements même de notre République."

"Près de 58% des voix. Ce résultat m'honore et m'oblige. J'en mesure la portée et la puissance." - Carole Delga (PS)

Le Rassemblement National loin derrière

La liste RN de Jean-Paul Garraud obtient 24% des suffrages et aura 28 élus dans la future assemblée régionale.

"Quel que soit le sortant, en réalité, tous les présidents de région sortants ont été réélus. Et pourquoi tous ont ils été réélus? Parce qu'il y a eu une abstention fautive." - Jean-Paul Garraud (RN)

La liste LR/UDI d'Aurélien Pradié progresse

La liste LR/UDI d'Aurélien Pradié recueille 18,22% des voix et aura 21 sièges. Le député du Lot, numéro trois national du parti Les Républicains, a augmenté son score de six points comparé au premier tour, le 20 juin.

Nous avons remonté de huit points entre les deux tours, ce qui est considérable [...] Nous sommes en passe de devenir la première force d'opposition dans cette région." - Aurélien Pradié (LR)

Résultat en Ariège :

Carole Delga : 68,31%

Jean-Paul Garraud : 19,14%

Aurélien Pradié : 12,54%

Résultat dans l'Aude :

Carole Delga : 56.69 %

Jean-Paul Garraud : 29.03 %

Aurélien Pradié : 14.28 %

Résultat dans l'Aveyron :

Carole Delga : 60,15%

Aurélien Pradié : 26,15%

Jean-Paul Garraud : 13,69 %

Résultat en Haute-Garonne :

Carole Delga : 65,56%

Aurélien Pradié : 17,38%

Jean-Paul Garraud : 17,06 %

Résultat dans le Gers :

Carole Delga : 60,59%

Aurélien Pradié : 21,75%

Jean-Paul Garraud : 17,66 %

Résultat dans l'Hérault :

Carole Delga : 55,17%

Jean-Paul Garraud : 29,71%

Aurélien Pradié : 15,12%

Résultat en Lozère :

Carole Delga : 62,67%

Jean-Paul Garraud : 21,98%

Aurélien Pradié : 15,35%

Résultat en Hautes-Pyrénées :

Carole Delga : 66,59%

Aurélien Pradié : 16,86%

Jean-Paul Garraud : 16,54%

Résultat dans les Pyrénées-Orientales :

Carole Delga : 48,77%

Jean-Paul Garraud : 35,98%

Aurélien Pradié : 15,25%

Résultat dans le Tarn-et-Garonne :

Carole Delga : 53,03%

Jean-Paul Garraud : 26,47%

Aurélien Pradié : 20,50%

Résultat dans le Lot :

Carole Delga : 48,56%

Aurélien Pradié : 41,41%

Jean-Paul Garraud : 10,03%

Résultat dans le Gard :

Carole Delga : 49,95%

Jean-Paul Garraud : 33,31%

Aurélien Pradié : 16,74%

Résultat dans le Tarn :

Carole Delga : 60.20%

Jean-Paul Garraud : 21.35%

Aurélien Pradié : 18.45%

