CARTE – Régionales en Occitanie : les résultats du premier tour

En Occitanie où Carole Delga arrive en tête du premier tour des élections régionales, on s'achemine vers une triangulaire au second tour dimanche prochain, le 27 juin. Découvrez les résultats officiels du scrutin.

Un peu plus de 4,2 millions d'électeurs d’Occitanie étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 juin à choisir les 158 futurs conseillers régionaux parmi 9 listes, lors du premier tour des élections régionales.

Une triangulaire se dessine au second tour, qui aura lieu le dimanche 27 juin. Elle opposera Carole Delga, Jean-Paul Garraud et Aurélien Pradié. Les trois candidats qui ont dépassé la barre des 10% lors du premier tour. La présidente socialiste sortante a recueilli 39,57% des suffrages loin devant la tête de liste du RN qui obtient 22,61% des suffrages. La tête de liste LR/UDI recueille 12,19% des voix.

L'abstention atteint 62,76% en Occitanie, soit 15 points de plus qu'en 2015. Elle atteindrait entre 66,1% et 68,6% au niveau national selon les estimations des instituts de sondage. Il s'agit d'un record tous scrutins confondus en France hors référendum.

Revivez le premier tour des élections régionales en Occitanie.

En première position, Carole Delga (PS) est largement devant

Dans une région traditionnellement socialiste, le PS arrive en tête du premier tour avec 39,57% des voix. Carole Delga a déjoué les sondages : la présidente socialiste sortante est largement devant le Rassemblement National : presque 17 points devant.

Rien n'est gagné. On doit amplifier ce score au second tour [...] "J’appellerai dans les régions où l'extrême droite peut gagner, j’appellerai à ce que la liste de gauche se retire. Je l'avais fait il y a six ans, je le referai, car on ne transige pas avec la République."

Jean-Paul Garraud (RN) est 17 points derrière

La tête de liste du RN, Jean-Paul Garraud, arrive en deuxième position avec 22,61% des suffrages. Début juin, plusieurs instituts de sondage le donnaient vainqueur du premier tour en le créditant de 30 à 33% des voix.

"Les gens ne sont pas allés voter. Quand on a près de 70% d'abstention, quel que soit le résultat, ce n'est pas glorieux."

Aurélien Pradié (LR/UDI) peut se maintenir

Le député du Lot, Aurélien Pradié, tête de liste LR/UDI est le dernier candidat à pouvoir se maintenir au second tour car il obtient 12,19% des suffrages.

"On est les seuls à pouvoir incarner une alternance crédible [...] Je tends la main à tous les électeurs pour leur dire que désormais, au deuxième tour, c'est derrière ma candidature et celle de mes 183 collègues qu'il faut se tourner."

Vers quelles alliances pour le second tour ?

L'écologiste Antoine Maurice (EELV/Générations), candidat malheureux à la mairie de Toulouse en 2020, recueille 8,84% des voix. Il appelle à faire barrage au RN en se rassemblant derrière Carole Delga.

"Le temps est venu de se retrouver et j'ai adressé un message à Carole Delga dans ce sens. Nous espérons qu'un accord juste et équilibré soit trouvé au plus tôt."

Avec 8,78% des suffrages, le candidat soutenu par la majorité présidentielle, Vincent Terrail-Novès, ne peut pas se maintenir au second tour. Il ne donne pas de consignes de vote à ses électeurs.

"Je combats à titre personnel l'extrême droite. Maintenant, les gens sont tout à fait en âge de faire les choix du bon sens, les choix de la démocratie et de la République. Chacun votera en son âme et conscience à ce stade."

Les résultats du premier tour en Occitanie

Retrouvez ci-dessous les résultats officiels, validés par le ministère de l'Intérieur.

Les résultats partout en France