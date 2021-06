CARTE - Régionales en PACA : les résultats du premier tour

Les Français ont voté ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales et départementales. Quelque 48 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle. Les deux scrutins, organisés le même jour, ont été marqués par une forte abstention. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, moins d'un électeur sur trois s'est déplacé au bureau de vote. Et c'est la seule région où le Rassemblement national arrive en tête, alors que la majorité des sondages voyait le parti de Marine Le Pen en tête dans six régions sur 13.

Triangulaire ou duel ?

En PACA, le suspense reste entier. Le sortant LR Renaud Muselier et Thierry Mariani (RN) sont au coude-à-coude.

La tête de liste du Rassemblement national arrive en tête avec 36.38% des voix devant celle du président sortant de la région, qui avait ouvert sa liste à des candidats de la majorité présidentielle, et recueille 31,91% des voix. Thierry Mariani a déjà exhorté les abstentionnistes à se mobiliser dimanche prochain, quand Renaud Muselier appelle à un rassemblement le plus large possible face à l'extrême droite.

Le troisième homme, Jean-Laurent Felizia (EELV/PS/PCF) recueille 16,89% des voix et dit vouloir maintenir sa liste d'union de la gauche et des écologistes au second tour, même s'il est mis sous pression par le patron du PS Olivier Faure ou les cadres d'EELV et du PCF, qui l'exhortent au retrait. Le bureau exécutif d'Europe Écologie-Les Verts a décidé dans la nuit de retirer son soutien à la liste du conseiller municipal du Lavandou (Var), le "rassemblement écologique et social" afin de "faire barrage" au Rassemblement national (RN) dimanche prochain.

Aucune autre liste n'est en mesure de se maintenir au second tour. Les réserves de voix sont largement en faveur de Renaud Muselier.

