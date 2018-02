Moselle, France

Les élus Les Républicains sont appelés à faire du bruit à partir de ce vendredi contre les fermetures de classe, surtout en milieu rural. En Moselle, le député de Sarrebourg-Chateau-Salins est très remonté contre ces fermetures records dans sa circonscription. Fabien Di Filippo assure que sur le territoire où il a été élu, "il y a 18 fermetures de classes, et c'est un record, du jamais vu en une seule rentrée".

Invité de France Bleu Lorraine ce vendredi matin, l'élu LR dénonce la politique du gouvernement: "Une injustice de plus entre territoires urbains et territoires ruraux car ces postes vont aux classes dédoublées en zones d'éducation prioritaire. "

Fabien Di Filippo invité de France Bleu Lorraine Copier

Les Républicains auraient-ils fait mieux s'ils avaient été au pouvoir? Sachant que François Fillon, leur candidat à la Présidentielle, avait promis des baisses drastiques de dépenses publiques (500.000 fonctionnaires en moins, 100 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques). "On aurait évidemment fait mieux et plus équitable et le gouvernement actuel ne fait pas les réformes que nous aurions faites", répond Fabien Di Filippo.

Le député LR de la circonscription de Sarrebourg-Chateau-Salins dénonce aussi la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, qui selon lui, ne va pas aider à sauver des vies.