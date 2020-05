Le Premier ministre a annoncé en fin de semaine dernière la tenue du second tour des élections municipales le dimanche 28 juin prochain en France. Les électeurs de 111 communes de Charente et de Charente-Maritime sont appelés aux urnes.

Élections municipales : là où il y aura un second tour en Charente et en Charente-Maritime

Les électeurs de 111 communes de Charente et Charente-Maritime sont appelés aux urnes le 28 juin prochain.

Edouard Philippe l'a annoncé vendredi dernier, le second tour des élections municipales aura finalement lieu le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires bien sûr le permettent. En raison de l'épidémie de coronavirus, le scrutin avait été interrompu en mars. En Charente et en Charente-Maritime, les électeurs de 111 communes sont appelés aux urnes pour élire leur maire.

51 communes de Charente

En Charente, 51 communes vont organiser un second tour le 28 juin prochain, dont trois communes où aucun candidat ne s'était présenté au premier tour. Parmi les villes concernées, on trouve notamment Cognac, Jarnac et Soyaux.

60 communes de Charente-Maritime

Le 28 juin, les électeurs de 60 communes de Charente-Maritime vont devoir voter pour le second tour des municipales, notamment ceux de La Rochelle, Rochefort ou encore Saintes.

Retrouvez ici les résultats du premier tour des élections municipales 2020 dans votre commune.