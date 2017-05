CARTES - Les législatives en Gironde impactées par les résultats du second tour de la présidentielle

Emmanuel Macron table sur un effet "majorité présidentielle" pour remporter les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Le FN compte poursuivre son implantation en Gironde. Analyse des scores réalisés par les deux finalistes de la présidentielle sur les circonscriptions de Gironde.

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle avaient déjà fourni des indications précieuses sur les nouveaux rapports de force en vue des prochaines législatives les 11 et 18 juin. Grâce à Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux, nous vous présentons les cartes des résultats récoltés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du second tour dimanche. Cela permet de mieux mesurer le potentiel du nouveau parti La République en marche et du Front National. Les scores sont bien évidemment à pondérer en raison du contexte très particulier de ce second tour et notamment des différents ralliements effectués entre les deux tours.

Les scores d'Emmanuel Macron dans les circonscriptions de Gironde :

Les résultats par circonscription. - © Jean Petaux / Sciences Po Bordeaux

Les scores de Marine Le Pen dans les circonscriptions de Gironde :

Les scores par circonscription. - © Jean Petaux / Sciences Po Bordeaux

