CARTES - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen en Centre-Val de Loire

Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour en Centre-Val de Loire avec 28,53% des suffrages exprimés, il devance Marine Le Pen à 25,86%. Dans la région, Jean-Luc Mélenchon est en troisième position, il a recueilli 18,68% des voix, Eric Zemmour 6,58%, Valérie Pécresse 5,33%.

Le candidat écologiste Yannick Jadot est sous les 5% en Centre-Val de Loire à 4,04%, suivi par Jean Lassalle à 2,87% puis Fabien Roussel (2,5%), Nicolas Dupont-Aignan (2,36%), Anne Hidalgo (1,72%), Philippe Poutou (0,83%) et Nathalie Arthaud (0,69%).

Marine Le Pen en tête dans trois départements

Dans la région, le Cher et l'Indre ont placé Marine Le Pen en tête devant le président sortant tandis que Jean-Luc Mélenchon prend la 3e place. Dans le Cher, Marine Le Pen obtient 27,89% des suffrages, Emmanuel Macron 27,1%. Dans l'Indre, elle fait 28,53% des voix contre 26,03% pour le candidat LREM.

En Eure-et-Loir, la candidate du RN est également légèrement devant Emmanuel Macron pour ce premier tour avec 28,16% des suffrages, contre 27,21% pour le président sortant. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 16,42%.

Emmanuel Macron largement en tête en Indre-et-Loire

Emmanuel Macron dépasse les 30% en Indre-et-Loire avec 30,99 % des suffrages, c'est quasiment dix points de plus que Marine Le Pen (21,54 %) et Jean-Luc Mélenchon (20,77 %). Derrière, les autres candidats ne pèsent quasiment plus rien. Éric Zemmour atteint péniblement les 6% (6,09 %), Valérie Pécresse (4,97 %) et Yannick Jadot (4,96 %) n'atteignent pas les 5%.

Dans le Loiret, le candidat LREM est premier avec 28,92% des voix, devant Marine Le Pen à 25,59%. La candidate du Rassemblement national fait moins bien qu'en 2017 où elle avait finit première dans le département au premier tour. Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est troisième (18,93%), suivi par Eric Zemmour (6,82%) et Valérie Pécresse (5,39%).

Enfin, le résultat est particulièrement serré ce dimanche en Loir-et-Cher puisqu'il y a seulement 268 voix d'écart entre les deux candidats qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron y a rassemblé 27,92% des suffrages, Marine Le Pen 27,77%. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 16,80%.

Comme sur l'ensemble du territoire, l'abstention a été forte ce dimanche pour le 1er tour de l'élection présidentielle. En Centre-Val de Loire, elle s'élève à 25,01%, c'est cinq points de plus qu'en 2017 où elle s'élevait à 19,74% dans la région.