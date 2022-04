CARTES - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen en tête du premier tour dans le Grand Est, sauf en Alsace

Marine Le Pen et Emmanuel Macron, candidats au second tour de l'élection présidentielle.

Marine Le Pen a viré en tête au premier tour de la présidentielle dans huit des dix départements du Grand Est. L’exception, c’est l'Alsace où Emmanuel Macron la devance dans le Haut et le Bas-Rhin. Sur la troisième marche du podium, Jean-Luc Mélenchon l’emporte dans plusieurs grandes villes, comme Strasbourg.

Ces trois candidats gagnent du terrain dans l'ensemble de la région par rapport à 2017 : le président sortant engrange même près de 7 points (27,28% des suffrages en 2017). Marine Le Pen grignote elle près de deux points (à 29,54%). Jean-Luc Mélenchon gagne un peu plus d'un point à 17,63%.

Mais si le Grand Est est une nouvelle fois teinté RN, Marine Le Pen rate le grand chelem réalisé au premier tour de 2017. Cette fois l'Alsace lui résiste : Emmanuel Macron la devance de cinq points dans le Bas-Rhin et d'une très courte tête, 314 voix, dans le Haut-Rhin.

Le vote au premier tour de la présidentielle. © Visactu

Emmanuel Macron rafle la mise à Metz, Nancy et son agglomération, Reims et Troyes. Au contraire, Marine Le Pen réalise des scores plus modestes dans les centres urbains, avec 17% à Metz ou seulement 11% à Nancy, mais fait le plein dans les zones rurales, comme dans les Ardennes où elle gagne plus de cinq points (à 37,54%). L'écart avec Emmanuel Macron y dépasse même les 14 points.

Jean-Luc Mélenchon monte en puissance. Le chef de file de La France insoumise progresse nettement à Metz, Nancy, Reims et Troyes par rapport au premier tour de 2017. Il culmine même à 36% des voix à Mulhouse, loin devant Emmanuel Macron (25,15%) et Mme Le Pen (17,76%).

Il crée surtout la surprise à Strasbourg (35,48%), infligeant une claque au candidat écologiste, Yannick Jadot, qui ne recueille que 6,41% des suffrages. Pour la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, l'"insoumis" a bénéficié du "vote utile", "les votes se sont clairement reportés sur Jean-Luc Mélenchon en se disant que c'était le candidat le mieux placé à gauche".

Grand perdant, le parti Les Républicains s'effondre, avec un score pratiquement divisé par 5 par rapport à celui de François Fillon en 2017. Jean Rottner, président de la Région Grand Est, évoquant "un séisme" pour sa "famille politique" et annonce sur Twitter qu'il votera "Emmanuel Macron au deuxième tour".

Le premier tour de la présidentielle est aussi marqué dans le Grand Est par un nouveau recul de la participation : 73,9% des inscrits se sont déplacés ce dimanche 10 avril, contre 78,68% en 2017.

Les résultats et les analyses dans vos départements :

