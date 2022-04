CARTES - Présidentielle en Franche-Comté : Macron en tête mais en recul face à Marine Le Pen

Au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen talonne Emmanuel Macron en Franche-Comté, elle le dépasse même en Haute-Saône et augmente son nombre de voix dans tous les départements, sur fond de participation en baisse : ce sont les principaux enseignements de ce 24 avril 2022.

Réélu ce dimanche pour un second mandat, Emmanuel Macron est arrivé en tête du deuxième tour en Bourgogne-Franche-Comté mais avec une avance réduite à six points, contre 21 en 2017. Le président sortant a recueilli 52,87% des suffrages dans la région dirigée par les socialistes, devant la candidate RN (47,13%). Au deuxième tour de 2017, il avait obtenu 60,5% et son adversaire d'extrême droite 39,5%.

La Haute-Saône place Marine Le Pen en tête

Dirigée par la gauche au conseil départemental, la Haute-Saône est cependant marquée par le vote RN. Contrairement à 2017, Emmanuel Macron n’arrive pas en tête du second tour dans ce département, il est devancé par Marine Le Pen qui gagne 11.379 entre les deux scrutins. Elle est en tête à Lure, Héricourt ou encore Gray, il la devance à Vesoul, la ville du macroniste Alain Chrétien.

La candidate RN était déjà en tête du premier tour le 10 avril.

Macron en tête mais Le Pen progresse

Devancé au premier tour dans tous les départements comtois sauf le Doubs, Emmanuel Macron reprend l’avantage au second, mais il est moins à l’aise qu’en 2017.

Emmanuel Macron arrive en tête du second tour dans le Doubs (57,16%) mais Marine Le Pen gagne 16.412 voix par rapport au scrutin d'il y a cinq ans. A Besançon, ville dirigée par l’écologiste Anne Vignot, le président réélu obtient un large score, 72% des voix, alors qu'au premier tour c'est Jean Luc Mélenchon qui arrivait premier avec 32%.

Dans le Jura, Emmanuel Macron perd sa confortable avance de 2017 et l’emporte cette fois avec 53,07% des voix alors que Marine Le Pen rassemble 46,96 % et gagne près de 11.000 suffrages en cinq ans.

Dans le Territoire de Belfort, où Emmanuel Macron est en tête (51,44%), son avance de 2017 s’est également considérablement réduite : elle a été divisée par huit. Dans ce petit département, Marine Le Pen gagne 4.074 voix

Le second tour de la présidentielle, département par département. © Visactu

Des avertissements dans l'opposition

La présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie Guite-Dufay, avertit que la réélection de M. Macron "appelle à la plus grande responsabilité" du président de la République, "pour une gouvernance qui prenne mieux en compte la diversité politique des suffrages qui lui ont été portés".

Le porte-parole du RN Julien Odoul et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, a quant à lui estimé que "la bataille n'est pas terminée" et "peut être gagnée aux législatives pour ne pas laisser les pleins pouvoirs" à M. Macron.

Du côté des partisans d'Emmanuel Macron, Christophe Grudler, le député européen du Territoire de Belfort exprime son soulagement : "On imaginait un score beaucoup plus serré que cela. C'est un ouf de soulagement qui est lourd de responsabilité pour l'avenir car derrière il faudra retenir le message d'une partie des français en colère, détresse et en sentiment d'abandon".

