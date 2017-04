Carton plein pour Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lille

En pleine forme depuis qu'il est placé 3e par les sondages dans la course à la présidentielle, Jean-Lc Mélenchon a réuni plus de 20 000 personnes à Lille Grand Palais mercredi soir, selon les organisateurs.

Sa première cible de la soirée : le Figaro, après la une du quotidien "Jean-Luc Mélenchon, le Chavez français", en référence au dirigeant vénézuelien d'extrême-gauche. Le candidat s'en est donc donné à coeur joie, étrillant les journalistes et se réjouissant presque de faire trembler les colonnes du journal de droite.

Je félicite les hackers du Gorafi qui ont piraté la une du Figaro

Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas épargné non plus François Fillon, Emmanuel Macron et le MEDEF. Car le sujet de son meeting, c'était bien l'économie, la fiscalité... et la finance. La finance contre le bonheur, contre le bien-être au travail, contre nos portefeuilles, et contre la nature : "Seuls le travail humain et la nature produisent de la richesse, pas le capital, jamais !"

Parmi les près de 20 000 participants, Sylvie, ATSEM en école maternelle. "C'est le seul qui parle de nous, les employés, les ouvriers...Oui, il va changer mon quotidien, j'en suis sûre."

C'est en tout cas le plus gros meeting de campagne dans la région. Certains militants voudraient d'ailleurs, paraît-il, que la Constituante et la future Constitution de la VIe République se fassent à Lille.