Casserolade à distance pour le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti en déplacement à Bayonne

Peu nombreux, mais motivés. À l’appel de l’intersyndicale, une cinquantaine de manifestants opposés à la reforme des retraites se sont postés vers 7 h 30, ce vendredi 12 mai, devant le palais de Justice de Bayonne afin de recevoir à leur manière le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Refoulés par les forces de l’ordre, les manifestants, ont entamé une "casserolade" devant l’avenue de la Légion-Tchèque. Pas de débordement, et le garde des Sceaux a pu rencontrer les élus, les magistrats et les personnels du tribunal. Il a aussi posé la première pierre symbolique de la future Cité Judiciaire de Bayonne.

Eric Dupond-Moretti s'improvise maçon © Radio France - Paul Nicolaï

À partir du mois de juin, les premiers coups de pioche seront donnés pour en finir avec l'austère bâtiment datant des années 70, dans le quartier des arènes. La cité judiciaire sera plus grande de 1300 m², et va regrouper les différents sites actuellement éparpillés à Bayonne : tribunal judiciaire, conseil de prud'hommes et tribunal de commerce. "C'est de la justice de proximité" insiste Eric Dupond-Moretti. 11,4 millions d'euros sont débloqués pour cette opération qui va se dérouler en deux temps. Une première tranche avec la construction d'un bâtiment tout neuf sur l'actuel parking du tribunal, puis à partir de janvier 2025, rénovation de l'actuelle bâtisse. Livraison lors du second semestre 2026.

La présidente du tribunal Florence Bouvier et le procureur de la République Jérôme bourrier, encadrent le ministre de la justice dans la grande salle d'audience du palais de justice de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

La visite était aussi consacrée à l'une des nouvelles prérogatives du tribunal de Bayonne. Depuis mars 2021, la juridiction est le pôle régional qui s'occupe des atteintes à l'environnement. Pollutions, écobuages, traitement des eaux… Tous les dossiers du ressort de la cour d'appel sont traités à Bayonne. Dernier exemple en date : l'arrestation de 27 personnes dans le cadre d'un vaste coup de filet international afin de mettre un terme à un important trafic de pibales entre la France, l'Espagne et la Chine. L'Asie ou le kilogramme d'alevins d'anguilles peut se vendre 5000 euros.