"Casserolades" : les Insoumis appelés à "faire du bruit" ce samedi contre la réforme du code du travail

Des "casserolades" organisées un peu partout en France, ce samedi, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Le week-end dernier, le leader de la France Insoumise a appelé les militants à se réunir pour "faire du bruit" avec des casseroles, contre les ordonnances réformant le code du travail.

Des casserolades dans des dizaines de villes en France, si on en croit le site de la France Insoumise. Elles sont organisées ce samedi, répondant à l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement, à la fin de la marche du 23 septembre à Paris, organisée par LFI. Dans son discours, le député des Bouches-du-Rhône avait appelé à "amener des casseroles et faire le plus de bruit possible, là où vous croyez que c'est mieux de le faire", pour protester une nouvelle fois contre les ordonnances réformant le Code du travail.

Vous nous pourrissez la vie et vous nous empêchez de rêver. Alors on vous empêche de dormir" - Jean-Luc Mélenchon

Avec un message, toujours selon Jean-Luc Mélenchon : "Vous nous pourrissez la vie et vous nous empêchez de rêver. Alors on vous empêche de dormir".

Pour le porte-parole du gouvernement, Jean-Luc Mélenchon devrait effectuer "une petite révision de l'histoire"

Une initiative vivement critiquée par deux membres du gouvernement. D'abord Christophe Castaner, sur France Inter, dimanche - le porte-parole du gouvernement pour qui Jean-Luc Mélenchon devrait effectuer "une petite révision de l'histoire. N'oublions pas que c'est Poujade, en France, qui a pratiqué les casserolades, ou alors c'est ceux qui ont fait tomber Salvador Allende". Et ensuite, ce vendredi, c'est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui a réagi sur CNews : Jean-Luc Mélenchon "reprend des vieilles méthodes, c'était au Chili que l'extrême droite tapait sur des casseroles sous Allende".

Reste que les casserolades ne sont pas l'apanage de l'extrême-droite. Les concerts de casseroles se sont également multipliés notamment lors du mouvement des Indignés espagnols contre l'austérité, en 2011-2012, ou encore en Islande, pendant la crise financière, en janvier 2009.