"Casserolades" : les ministres appelés à ne maintenir que les déplacements "utiles"

Les concerts de casseroles s'enchaînent depuis la promulgation de la loi sur les retraites par Emmanuel Macron samedi 15 avril, compliquant les déplacements des ministres depuis une dizaine de jours. Alors Matignon a demandé, lors d'un point hebdomadaire avec les chefs des cabinets des ministres, de mesurer si tel ou tel déplacement est utile, a appris franceinfo jeudi 27 avril.

La consigne présidentielle était "défendre les réformes et les mesures", mais face aux casseroles, il est de plus en plus difficile pour les ministres d'appliquer les souhaits d'Emmanuel Macron. Face cette forme renouvelée de contestation, devenue pratiquement quotidienne, la nouvelle consigne venue de Matignon est de ne pas déserter le terrain, tout en évitant de se jeter inutilement dans une "casserolade". C'est en gros ce qui a été demandé aux chefs de cabinet des différents ministres, qui organisent les déplacements sur le terrain.

"Ne pas mettre en difficulté les policiers"

En fait, le problème vient de la sécurité, selon le service politique de franceinfo qui a recueilli plusieurs paroles issues du gouvernement. Car Matignon lors de ce point hebdomadaire, a évoqué les "casserolades" au moment de rapeler les consignes de sécurité.

Le problème "ce n'est pas tellement qu'on a peur des casseroles", a expliqué un conseiller à franceinfo, "c'est que cela mobilise les forces de l'ordre pour sécuriser", un dispositif géré par les préfectures, qui d'ailleurs prennent des arrêtés alambiqués pour interdire les casseroles.

Désormais les chefs de cabinet devront se poser ces deux questions afin de mesurer s'il est utile de faire tel ou tel déplacement : s'agit-il de rencontrer des interlocuteurs de leur secteur ? S'agit-il de défendre une mesure précise ? Sinon, ça n'est peut-être pas indispensable.

En attendant, les ministres et les secrétaires d'État eux, veulent retrouver le terrain, pour parler d'autre chose que la réforme des retraites. Une secrétaire d'État espère même ne plus entendre le tintement des casseroles après la grande manifestation du 1er-Mai, en comptant notamment sur les longs week-ends et les ponts prévus en mai pour que la mobilisation se calme.