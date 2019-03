Castaner répond à Prud'homme : "Ce n'est pas l'attitude d'un député de provoquer les forces de l'ordre"

Bordeaux, France

Passe d'armes ce mardi à l'Assemblée nationale entre le député La France Insoumise de la Gironde Loïc Prud'homme et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Loïc Prud'homme est intervenu lors de la séance des questions au gouvernement après la manifestation des Gilets jaunes samedi à Bordeaux. Il affirme avoir été matraqué par les CRS alors qu'il quittait la manifestation et, selon lui, qu'il allait tranquillement récupérer son vélo.

"Le Préfet de Gironde cautionne le matraquage d'un élu de la République par les forces de l'ordre, a affirmé devant l'Assemblée Loïc Prud'homme. Tout cela sans une protestation du ministre de l'Intérieur qui délègue la basse besogne. Dois-je maintenant me cacher pour éviter la répression politique et l'arbitraire, à l'instar de nombreux militants syndicalistes ou militants écologistes que vous traquez sans répit ? Dois-je m'enfuir en courant devant ces forces de l'ordre censées garantir notre sécurité ? Je vous demande si vous approuvez les façons d'agir et les propos tenus à mon endroit par le préfet de la Gironde. Si cela n'est pas le cas, je vous demande solennellement de relever le préfet Didier Lallement de ses fonctions". Son parti La France Insoumise a d'ailleurs mis en ligne hier une pétition pour réclamer le départ du préfet e la Gironde.

Par deux fois vous êtes revenu vers les forces de police.

La réponse de Christophe Castaner a été cinglante, précisant que les policiers avaient des images à leur disposition. "Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation la plus rapide possible, notamment en interdisant la manifestation dans la rue où vous vous trouviez, non pas ceint d'une écharpe bleu-blanc-rouge mais d'un gilet jaune. Par deux fois vous êtes revenu vers les forces de police. Et vous avez excipé votre carte de député. D'ailleurs celle-ci n'a pas été reconnue. Il y a eu une confrontation physique que je regrette. Mais très clairement il me semble que ce n'est pas la place d'un député d'être dans un lieu interdit pour une manifestation. Et ce n'est pas l'attitude d'un député que de se retourner, de provoquer, de baisser le bouclier de protection des forces de l'ordre".