Quatrième et dernier débat d'entre deux tours RCFM / Corse Matin, consacré à la première circonscription de Haute-Corse et opposant Michel Castellani, député nationaliste sortant à Julien Morganti, sans étiquette.

Castellani - Morganti, ultime empoignade avant le second tour des législatives

Après Corte, Ajaccio, Porto-Vecchio, voici, à 3 jour du second tour, venu l'heure du dernier débat RCFM / Corse-Matin, celui de la première circonscription de Haute-Corse, la plus peuplée, qui part de la pointe du Cap Corse à Lucciana, en passant par la Conca d'Oru, le Nebbiu, et bien sûr Bastia.

Face à face, le député nationaliste sortant, Fà populu Inseme, Michel Castellani, arrivé en tête au soir du premier tour avec près de 34 % des suffrages, et Julien Morganti, candidat sans étiquette, qui lui a obtenu quasiment 14 % des suffrages.

Michel Castellani, le député nationaliste sortant, livre ses impressions aux sortir du débat.

Comment Julien Morganti a-t-il vécu son débat avec le député sortant?