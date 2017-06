Castelmoron d'Albret : la commune la plus "citoyenne" de Gironde et du Sud-Ouest

Pour le premier tour des législatives dimanche dernier la plus petite commune de France a battu un record : celui de la participation ! Avec seulement 12,5 % d'abstention Castelmoron d'Albret est la commune où l'on a le plus voté dans le département et même dans toute l'ancienne Aquitaine.

Le désintérêt pour les législatives après la présidentielle semble général et pourtant, une commune de Gironde fait de la résistance : Castelmoron d'Albret, dans l'Entre-deux-Mer, à quelques kilomètres de Sauveterre-de-Guyenne.

Les chiffres du premier tour des législatives dimanche dernier sont sans appel : Inscrits 40, exprimés 35. A chaque scrutin c'est pareil. Il faut dire que la commune est si petite qu'il faut moins de deux minutes à l'électeur le plus excentré du bourg pour se rendre à pied à la mairie. La doyenne du village, Odette, 99 ans, a déjà rempli son bulletin en vue du deuxième tour. Elle a aussi fait le tour des popotes pour s'assurer que ses copines voteront bien comme elle.

Je vote depuis qu'on a donné ce droit aux femmes ! Odette, 99 ans

Dimanche dernier c'est Christelle Dubos pour La République en Marche qui est arrivée en tête ici avec 14 voix, soit 40 % des suffrages exprimés.