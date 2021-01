Jean Castex défend à Lyon une relance économique "pour tout le monde et partout"

"La relance pour tout le monde, tout de suite et partout", a affirmé le chef du gouvernement, Jean Castex, ce samedi 16 janvier, à l'occasion de la signature avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien chef des Républicains, Laurent Wauquiez, d'un accord de relance État-région pour la période 2021-2022.

Lors de son intervention, Jean Castex a annoncé la présentation prochaine "des modalités d'un dispositif de prêts participatifs soutenus par l'Etat (...) avec l'objectif d'apporter aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire entre 15 et 20 milliards de fonds propres additionnels".

Jean Castex a rappelé que le plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans comprend pour le train "320 millions pour l'intégration de 14 lignes dans le réseau structurant et 300 millions pour la part de l'Etat dans les contrats de plan Etat-régions". Concernant le fret, grâce aux soutien des régions et de l'Union européenne, "cela permettra de financer 1,2 milliard d'euros d'investissements. C'est un tournant pour le fret ferroviaire, une véritable reconquête", a-t-il assuré.

420,5 millions d'euros pour l'accélération du déploiement de la fibre

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre s'était rendu à Varennes-sur-Allier pour souligner les "applications concrètes" du plan de relance gouvernemental. Il y a signé une convention de participation de l'État à l'aménagement numérique de l'Auvergne avec Laurent Wauquiez, avant de relier symboliquement un nœud de raccordement optique.

Une enveloppe de 420,5 millions d'euros sera consacrée à l'accélération du déploiement de la fibre en France, notamment dans 12 zones reculées, appelées Réseau d'initiative publique, où les opérateurs privés ne vont pas d'eux-mêmes. 123 millions seront alloués à la seule Auvergne. Cette enveloppe doit être complétée par 150 millions d'euros dans le cadre du Plan France très haut débit lancé en 2013, qui vise à couvrir tout le territoire français d'ici à 2025.

Le plan de relance gouvernemental prévoit également 250 millions d'euros pour "l'inclusion numérique" et 88 millions pour la transformation et l'outillage numérique des collectivités.

Le numérique, et en particulier le déploiement de la fibre sont "un enjeu majeur de développement économique, d'aménagement du territoire et d'égal accès à tous, les entreprises comme nos concitoyens, à l'avenir".

Selon les données publiées début décembre par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), près d'un million d'abonnements supplémentaires à la fibre optique ont été enregistrés en France au troisième trimestre 2020, pour un total de 13,6 millions d'abonnés au très haut débit.

Un quart de la France n'a toujours pas accès à la 4G

Le Premier ministre, qui a aussi visité samedi matin l'Eco Centre de Varennes-sur-Allier, ex-base militaire convertie en pôle d'entreprises, a également insisté sur sa volonté de poursuivre les efforts gouvernementaux en matière de téléphonie mobile pour "combler les zones blanches" de la 4G qui représentent encore le quart du territoire selon le gouvernement.

"Venir dans l'Allier, en Auvergne, c'est montrer que l'État doit être là où on a besoin de lui, pour les territoires qui sont, soit les plus ruraux, soit les plus en difficulté, ou vis-à-vis des populations qui en ont le plus besoin", a encore expliqué M. Castex.