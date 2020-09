Castres : en manque d'autonomie, l’adjoint aux finances démissionne déjà

Ce mardi soir, le conseil municipal de Castres se réunit. Mais l’adjoint aux finances ne sera pas là. Il vient de démissionner. Jean-Luc Prades n’a pourtant été nommé officiellement que début juin. Mais le 23 septembre il a envoyé sa lettre de démission à Pascal Bugis, le maire de Castres.

Il se retire de sa fonction d’adjoint au maire délégué au sport et aux finances, mais il démissionne également du conseil municipal. L’ex-adjoint explique que le maire ne lui laissait pas assez d’autonomie. Il dit dans un communiqué qu’il ne pouvait "exercer pleinement et en autonomie (s)a mission". Et pourtant au bout de quatre mandats, on sait depuis longtemps sur Castres que le maire aime décider et suivre tous les dossiers de bout en bout.

Un fonctionnement qui ne peut bouger

Mais Jean-Luc Prades s’est heurté à un système dont il n’a pas vu ou pas compris l’ampleur. L’élu démissionnaire explique d’ailleurs qu’il a tenté à deux reprises de convaincre son maire mais en vain. Il raconte : "Il ne souhaitait pas revoir le fonctionnement en vigueur depuis de nombreuses années, alors qu’il constitue à mon sens un frein à l’efficacité opérationnelle."

L'ex-adjoint qui souhaite le meilleur aux équipes en place. Il parle d' "équipes compétentes, motivées et efficaces avec qui j’ai eu un réel plaisir à travailler. Je resterai bien sûr un citoyen intéressé et attentif au déroulement de la vie communale et à l’évolution de notre si chère ville de Castres".

L'opposition pas surprise

Dans l’opposition on ne se dit pas surpris du tout par ce départ brutal. "Un de plus", dit ont du côté du centre. La gauche va plus loin, parle de dérive autocratique. Mais ensemble, ils enfoncent le clou. Estimant que Pascal Bugis gouverne _"à l’ancienne. Et que c’est aujourd’hui inacceptable". _Interrogé par France Bleu Occitanie sur ce dossier, le maire de Castres n'a pas donné suite.