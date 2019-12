Catherine Coutard mènera la liste de gauche aux municipales à Montélimar

Montélimar, France

Catherine Coutard va donc mener sa troisième campagne aux municipales à Montélimar. Tête de liste en 2001 et 2008, colistière du socialiste Yohan Matti en 2014, c'est elle qui mènera la liste de la gauche en mars 2020. Elle a officialisé sa candidature ce lundi soir.

Deux collectifs citoyens, de sensibilité de gauche et écologiste, s'étaient constitués pour préparer l'échéance. En discutant ensemble, ils ont estimé que c'était Catherine Coutard qui était la plus qualifiée pour mener la liste. La chevènementiste, conseillère municipale d'opposition, a également le soutien du PS et des Verts et elle insiste sur sa volonté d'un "rassemblement des citoyens de gauche".

La gauche, déjà unie en 2014, n'avait pas réussi à détrôner le maire sortant radical Franck Reynier, réélu avec 52% des voix dans une triangulaire avec le FN au second tour. Cette fois, la configuration est un peu différente avec une liste menée par le LR Julien Cornillet et une autre de la députée LREM Alice Thourot. Cela profitera-t-il à la gauche ? Franck Reynier -qui n'est pas encore officiellement candidat- était donné vainqueur dans un sondage réalisé par l'Ifop mi-octobre.