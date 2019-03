Catherine Fabre (LREM) : "Thomas Cazenave a un beau profil" pour les municipales à Bordeaux

Invitée de ce vendredi de l'émission 'Vendredi Politique' sur France Bleu Gironde, la députée de Bordeaux a évoqué les élections municipales de l'an prochain à Bordeaux et la nouvelle donne liée au départ d'Alain Juppé.

Bordeaux, France

"C'est une situation inédite", affirme Catherine Fabre. La députée de la 2e circonscription de Bordeaux s'est exprimée ce vendredi matin sur les prochaines municipales à Bordeaux. Elle était l'invitée de l'émission 'Vendredi Politique'. La République en Marche présentera-t-elle une liste ? Qui pour la mener ? Peut-il y avoir un accord avec le nouveau maire Nicolas Florian ? Autant de questions que Catherine Fabre a évoqué.

C'est quelqu'un qui a une envergure nationale, qui a un beau profil.

Catherine Fabre est notamment revenue sur l'hypothèse Thomas Cazenave. Ce Bordelais dont les parents habitent Cenon, énarque est actuellement délégué interministériel chargé de la réforme de l'Etat auprès du Premier ministre Edouard Philippe. Son nom a opportunément fuité quelques jours après le départ d'Alain Juppé comme un candidat potentiel de La République en Marche à Bordeaux. "Il travaille avec nous depuis longtemps, explique Catherine Fabre. Il suit ce qui se passe à Bordeaux et nous aidera à structurer le projet municipal. C'est quelqu'un qui a une envergure nationale, qui a un beau profil. Il pourrait intervenir mais on n'en est pas là. Pour le moment on travaille sur ce que doit être Bordeaux demain avec une page blanche devant nous. Je ne réfléchis pas du tout à une alliance avec Nicolas Florian ou pas".

