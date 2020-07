Catherine Séguin, bientôt nouvelle préfète de la Loire

La nomination de Catherine Séguin en tant que préfète de la Loire devrait être officialisée ce mercredi matin, en conseil des ministres. Catherine Séguin est préfète du Gers depuis décembre 2017. Agée de 50 ans, elle est la fille de Philippe Séguin, ancien député-maire d'Epinal et ancien ministre ; il fut aussi président de l'Assemblée Nationale et président de la cour des comptes.

L'actuel préfet de la Loire, Evence Richard, devrait être nommé dans le Var. Il était arrivé dans le département au printemps 2016, après avoir été notamment Directeur de la protection et de la sécurité de l'Etat au Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale (SGDSN) mais aussi préfet des Landes et de la Meuse.