Législatives : Catherine Vautrin annonce sa candidature et renonce à la présidence du Grand Reims

Catherine Vautrin a annoncé ce jeudi sa candidature pour les élections législatives de juin prochain. Si elle est élue, elle devra quitter la présidence du Grand Reims.

Elle avait décidé d'attendre le résultat de l'élection présidentielle pour se prononcer, Catherine Vautrin a finalement annoncé ce 11 mai qu'elle se présentait aux élections législatives. La députée Les Républicains sera candidate sous la double étiquette LR-UDI avec Philippe Salmon à ses côtés comme suppléant et Arnaud Robinet en président de son comité de soutien.

"C'était un déchirement, quel qu'aurait été mon choix"

La loi de 2014 sur le non cumul des mandats obligeait Catherine Vautrin à choisir entre son mandat de Député et celui de Présidente du Grand Reims. Un choix difficile explique-t-elle : "Je n'ai jamais autant mûri une décision. Je me levais le matin j'étais à Reims, je me couchais le soir j'étais à Paris et ça a été comme ça pendant deux mois". Si elle est élue députée le 18 juin prochain, Catherine Vautrin devra quitter son poste de Présidente du Grand Reims, mais elle restera conseillère communautaire et municipale. "Je suis une parmi les 205 élus pour travailler au service de nos concitoyens", insiste-t-elle.

La seule chose dont Catherine Vautrin était certaine, c'était qu'elle serait candidate si le Front National venait à prendre le pouvoir. Avec Emmanuel Macron comme Président, c'est l'envie de faire parler son expérience qui a pesé : "C'est important qu'Emmanuel Macron réussisse, mais je ne partage pas tout son projet et c'est pour ça, pour discuter des textes et contrôler l'action du gouvernement que je veux être députée". C'est donc un quatrième mandat que brigue Catherine Vautrin.

Philippe Salmon en suppléant et Arnaud Robinet en président du comité de soutien © Radio France - Aurélie Jacquand

Philippe Salmon et Arnaud Robinet à ses côtés

Pour cette nouvelle candidature, Catherine Vautrin aura comme suppléant Philippe Salmon, conseiller départemental et maire de Crugny (près de Fismes). Quant à Arnaud Robinet, qui a fait le choix de renoncer à son poste de député pour conserver celui de maire de Reims, il sera quand même aux côtés de Catherine Vautrin, en tant que président de son comité de soutien. "C'est au-delà du symbole, c'est le lien qui nous unit depuis trois ans, professionnel et amical. Je la soutiendrai", explique-t-il. Arnaud Robinet qui fait figure de successeur tout désigné pour la Présidence du Grand Reims, mais sur ce sujet il préfère attendre avant de s'exprimer. Ce sera aux maires de la communauté de communes de choisir en juillet prochain.