Catherine Vautrin, réélue Présidente du Grand Reims

Elle était seule candidate et a donc été réélue sans suspens : Catherine Vautrin se succède à elle-même à la présidence de la Communauté urbaine du Grand Reims. Une élection par 196 voix, sur 208 conseillers communautaires. "C'est un score qui à la fois m'honore et m'oblige parce que je suis dépositaire de la confiance de la très grande majorité de la communauté urbaine".

L'économie, l'environnement, l'emploi, la transition énergétique seront les priorités de Catherine Vautrin pendant son nouveau mandat. "C'est la transition énergétique des bâtiments par exemple, c'est la renégociation en matière de transports, c'est comment on utilise moins nos terres agricoles, c'est comment on va plus loin sur la bioéconomie, comment on accompagne la plateforme de Pomacle Bazancourt dans sa transition et puis comment on renforce l'attractivité de nos territoires pour les entreprises du secteur parce que l'emploi c'est l'enjeu majeur", dit-elle.

Catherine Vautrin sera accompagnée de 15 vice-présidents, dont quatre femmes :