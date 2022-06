Catherine Vautrin veut une coalition entre la majorité présidentielle, LR et "pourquoi pas des Socialistes"

Les critiques fusent contre la présidente du Grand Reims. Trois jours après le second tour des élections législatives, elle est critiquée par des élus, notamment de gauche, pour ne pas avoir appelé au barrage contre le Rassemblement national dans la deuxième circonscription de la Marne. Invitée de France Bleu Champagne-Ardenne, ce mercredi matin, Catherine Vautrin revient également sur sa proposition de créer un "pacte de gouvernement", qui comprendrait la majorité présidentielle, Les Républicains, et "pourquoi pas, des Socialistes".

France Bleu Champagne-Ardenne : La deuxième circonscription de la Marne a basculé entre les mains du Rassemblement national. Avez-vous le sentiment d'avoir une part de responsabilité dans cette élection d'une députée RN ?

Catherine Vautrin : On va peut-être en deux mots, se souvenir de l'histoire. Je vous rappelle qu"il y a une députée sortante [Aïna Kuric, ndlr]. Cette députée sortante n'a pas obtenu l'investiture de son parti. C'est rarissime qu'un député sortant n'ait pas l'investiture de son parti. Mais ce n'est pas moi qui donnais les investitures dans notre département. Il vaut mieux déjà qu'elle se pose la question sur ce qu'elle a fait dans les années de son mandat. Deuxième élément, cette députée, elle s'est présentée aux régionales, on a vu le score, elle s'est présentée aux municipales, on a aussi vu le score. Donc c'est un peu l'œil et la poutre. C'est toujours plus facile d'aller critiquer les autres que de s'interroger sur soi-même.

Mais derrière tout ça, ce n'est ni vous ni moi qui votons. Il y a des électeurs qui se sont exprimés. Ils connaissaient la députée sortante. S'ils avaient trouvé la députée sortante fantastique et correspondant à leurs besoins, ils pouvaient l'élire puisqu'elle était candidate. Donc, le sujet, c'est le signal envoyé par les électeurs de la deuxième circonscription, comme d'ailleurs les électeurs français dans leur majorité. Il y a plus de 50% des gens qui ne sont pas allés voter. Ça doit nous interroger. Ça veut dire qu'il y a une vraie défiance vis à vis des élus, quels qu'ils soient. Et deuxièmement, il y a 89 députés RN aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça montre une attente de nos concitoyens et il faut entendre ce que disent nos concitoyens qui sont beaucoup plus intéressés par les problèmes qui sont les leurs, les fluides, les sujets de pouvoir d'achat que de savoir si madame Duchmol ou monsieur Dupont a eu ou pas une investiture.

Certains élus vous reprochent de ne pas avoir pris partie dans l'entre-deux-tours dans cette 2ème circonscription de la Marne, entre le RN et la Nupes. Au conseil municipal de Reims ce lundi, les élus de gauche ont même quitté l'Assemblée pour exprimer leur colère. Pourquoi ne pas avoir appelé à faire barrage au RN ?

Catherine Vautrin : On a assisté à cette mauvaise pièce de théâtre au conseil municipal de Reims. Le sujet est extrêmement clair. Il y avait au deuxième tour deux candidats dans la deuxième circonscription. L'une était Rassemblement national. Nous avons tous dit "pas une voix pour les extrêmes". L'autre était certes Nupes, mais elle était surtout LFI. Je vous rappelle quand même que La France insoumise, c'est le parti de Monsieur Mélenchon qui dit juste que "la police tue". Moi je suis désolée, mais pour moi un policier c'est quelqu'un qui est dépositaire d'une autorité qui assure la sécurité au péril de sa vie. A partir de là, les électeurs n'ont pas besoin des consignes de vote. Ils font ce qu'ils veulent.

A l'issue de ces législatives, Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. Aujourd'hui, il propose un "gouvernement d'union nationale". Vous, vous proposez une coalition entre la majorité présidentielle et Les Républicains ?

Catherine Vautrin : Les Républicains et peut-être aussi pourquoi pas des Socialistes ? Le sujet, c'est de prendre les gens qui sont républicains au sens démocratique du terme, c'est à dire depuis LR jusqu'au Parti socialiste compris. Ces gens qui ont capacité à travailler ensemble et à apporter des réponses. Vous savez, moi je suis élu de la communauté urbaine du Grand Reims, j'ai des vice-présidents socialistes, des vice-présidents de droite et on bosse ensemble. On arrive à sortir des textes et à travailler ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est de nous mobiliser. Moi, je préfère quelque part mon pays à mon parti.