Ce dimanche 20 novembre, jour de vote à Saint-André-des-Eaux

Nouvelle élection municipale après la démission de 15 élus et conseillers, bureaux de vote ouverts de 8h à 18h ce dimanche 20 novembre

"C'est un bon signe pour la démocratie" disent certains habitants croisés dans le centre du bourg, pour d'autres, "c'est à n'y rien comprendre". Voici donc le 1er tour ce dimanche d'une nouvelle élection municipale, 2 ans seulement après le dernier scrutin. C'est vrai que ce n'est pas banal. Ca se passe à Saint-André-des-Eaux près de la Baule, 7 000 habitants. Alors pourquoi des élections en plein municipe ? Explication.

ⓘ Publicité

Pour comprendre, il faut revenir au mois de septembre : 6 élus et 9 conseillers municipaux démissionnent. Quand l'ex-première adjointe claque la porte, ils vont la suivre les uns derrière les autres. 15 démissions au total, la préfecture n'a plus le choix, une nouvelle élection s'impose. Tout commence donc avec Sylvie Goslin-Guiheneuf, par ailleurs conseillère départementale LR, elle est la première à dénoncer les méthodes de madame le maire. "Trop autoritaire, sans concession, parfois dans l'humiliation" dira l'ancienne adjointe qui évoquera aussi un climat anxiogène, délétère. La maire, Catherine Lungart de loin la plus capée de l'équipe avec ses 3 mandats d'adjointe au compteur s'est toujours défendue : "C'est vrai que je parle cash, mais une équipe municipale, ce n'est pas une bande de copains" avait-elle taclé à notre micro France Bleu il y a 2 mois, dans une mairie en pleine crise. Résultat : les deux femmes, chacune têtes de liste, se retrouvent aujourd'hui en frontal avec un outsider dans cette élection : Matthieu Coënt, élu de l'opposition qui espère tirer son épingle du jeu dans ce qu'il a toujours qualifié de "bataille d'égo".

Principaux thèmes de la campagne : les espaces verts, la création d'une police municipale, les transports.

Les électeurs ont donc le choix entre 3 listes :

"Continuité et responsabilité pour notre avenir", la liste emmenée par la maire sortante, Catherine Lungart "Saint-André avant tout", la liste emmenée par l'ex-première adjointe Sylvie Goslin-Guiheneuf "Pour un avenir durable et solidaire", la liste emmenée par l'élu de l'opposition, Matthieu Coënt

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Deuxième tour dimanche prochain 27 novembre.