Ce maire breton décline une invitation d'Emmanuel Macron à l'Élysée

Le Relecq-Kerhuon, France

Yohann Nédélec a reçu un bristol d'Emmanuel Macron. Le président de la République lui propose d'assister à la réception qu'il donnera en l'honneur des Maires de France. Mais le maire du Relecq-Kerhuon, près de Brest, décline l'invitation et s'en explique dans un billet sur son blog.

Pour Yohann Nedelec, le chef de l'État esquive un face à face avec tous les maires de France réunis en congrès à Paris la semaine prochaine, en choisissant ceux qu'il veut rencontrer : "Cette année j'ai appris, comme tous les autres Maires de France, que vous ne seriez pas présent. Cependant, le carton que j'ai reçu m'indique que vous souhaitez tout de même rencontrer des Premiers magistrats mais au Palais de l'Élysée et non porte de Versailles comme le veut la tradition."

"Les décisions que vous avez pu prendre vous et votre Gouvernement affaiblissent énormément les capacités des Maires à répondre aux attentes des administrés"

Celui qui est également chef de file du PS dans le Finistère poursuit dans un billet sur son blog : "Monsieur le président de la République, votre présence devant l'assemblée des Maires est importante : c'est le seul moment dans l'année où quelques milliers d'élus locaux peuvent échanger directement avec l'État, avec le Gouvernement. Pardonnez-moi et sauf votre respect, je ne saisis pas bien ce "double" congrès visant à effectuer une démarche parallèle avec les uns et pas les autres. Vous le savez fort bien, Monsieur le président de la République, les décisions que vous avez pu prendre vous et votre Gouvernement affaiblissent énormément les capacités des Maires à répondre aux attentes des administrés. Une enquête du CEVIPOF, annonce même que _un maire sur deux ne souhaite pas se représenter en 2020_. De même, à l'heure où nous devons tous faire des économies, inviter 2000 maires au Palais de l'Elysée représente un coût qui pourrait être évité pour les dépenses de fonctionnement de la présidence.

"Il y a un endroit, il s'agit de la porte de Versailles. Il y a une tradition, c'est que le président vienne s'exprimer devant les Maires. Il y a le respect de la parole donnée, celle qui a été la vôtre l'année dernière."

L'élu en charge des transports à la métropole brestoise ajoute : "Je ne comprends donc pas cette "contre manifestation" visant très probablement à séduire individuellement les Maires plutôt que d'affronter une salle qui se pose légitimement des questions."

"Je ne répondrai donc pas favorablement à votre invitation"

"Je ne répondrai donc pas favorablement à votre invitation Monsieur le président de la République, termine Yohann Nédelec, mais j'espère bien vous voir, l'année prochaine, Porte de Versailles, en 2019 et ainsi _respecter l'intégralité des Maires, pas juste une poignée, triés sur le volet par les Préfectures et/ou par le Ministère de l'Intérieur._"