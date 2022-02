Ce maire de Haute-Garonne explique pourquoi il donne son parrainage à Carole Delga

La course au parrainage se poursuit pour la prochaine présidentielle. Certains sont déjà arrivés. C’est le cas de Fabien Roussel qui compte 529 parrainages et Jean Lassalle compte 503 parrainages. Ce sont les eux derniers à avoir validé leur candidature. Avant ça, Nathalie Arthaud 529 parrainages, Anne Hidalgo 1.074, Emmanuel Macron 1.345 et Valérie Pécresse 1.945 l’avait fait.

Clin d’œil

Et puis, il y a les parrainés qui n’ont rien demandé. Parmi lesquels l’ancien président François Hollande et maintenant la présidente de la Région Carole Delga. Le maire de la commune de Lacaugne ( 202 habitants au sud de la Haute-Garonne près de Carbonne) a décidé de lui donner son parrainage. Une manière de dire qu’il approuve la politique de gauche menée dans la Région.

Mais aussi Jean-Marc Esquirol n’a pas trouvé de candidat à gauche qui lui vont vraiment : "Ça ne me convient pas du tout. Et pourtant on a une politique au niveau départemental et régional qui devrait servir d'exemple. Ce parrainage est un clin d'œil que je fais parce que j'ai apprécié le travail qu'a fait Carole Delga au niveau territorial plus particulièrement et aussi au niveau national. Donc, c'est un clin d'œil. Mais j'en profite pour dire mon désappointement par rapport à ces politiques de gauche actuelle."

Une candidature PS qui ne convient pas

Le maire de Lacaugne qui est évidemment très déçu par la campagne de la maire de Paris, mais pas que. "Les sondages ne sont pas là pour le prouver. Je ne suis pas le seul à penser que c'est une candidature qui ne convient pas. Il n'y a pas simplement qu'Anne Hidalgo. Il y a aussi la direction du Parti socialiste. Il faudrait que le PS ne soit plus percutant, qu'il soit sur le devant de la scène sur toutes les problématiques qui sont actuellement très fortes dans notre société."

Mais les autres candidats qui tentent de briguer des postes à gauche ne convainc pas beaucoup plus. "Christiane Taubira, on n'a qu'à faire revenir Jospin, un gaulliste. C'est pour ça que j'ai donné mon soutien à Carole Delga" sourit Jean-Marc Esquirol.