Ce maire du Tarn a réalisé un film pour tenter de comprendre la montée de l’abstention

Un maire du Tarn qui se transforme en réalisateur pour tourner un film sur l'abstention, ce n’est pas très commun. Le sujet sera certainement l'un des enjeux de la prochaine présidentielle. Et Gérard Poujade, maire du Séquestre près d'Albi a voulu comprendre pourquoi le phénomène progresse.

Le choc des départementales et des régionales

Gérard Poujade a été frappé par les chiffres de l’abstention lors des dernières élections départementales et régionales dans sa commune. Au Séquestre, commune d'environ 2000 habitants, il y a eu plus de 55% d'abstention. L’élu n’avait jamais vu ça en 21 ans de mandat : "Je pensais tout de même que la moitié des gens viendraient voter puur ce double scrutin. Nous avons été très surpris."

Gérard Poujade a donc décidé de se lancer dans la réalisation d’un documentaire

Un film réalisé par M. le maire de A à Z

Gérard Poujade a tout fait tout seul : les images, le son, le montage. Il n'est pourtant pas du métier : à la base, il est ingénieur : "J'ai regardé, j’ai lu des choses et j'ai appris. Il y a des trucs que j'ai dû refaire parce que ça n'allait pas. Mais bon, je ne suis pas Steven Spielberg !"

Gérard Poujade a réalisé son documentaire de A à Z © Radio France - Claudia Calmel

L'élu a passé quatre mois sur ce film baptisé « La vie en commune, la vie en commun ». Il a interrogé dix habitants de sa commune. Ces entretiens ont débouché sur un long métrage d’1h15. Un documentaire qui lui a permis de capter certains mécanismes : "Quand votre machine à laver tombe en panne, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez regarder un tuto sur internet. Petit à petit, les gens sont de plus en plus renvoyés à eux-mêmes. Ils pensent que les élus, ceux qui nous dirigent et qui sont censés être compétents, n’ont pas réellement la main face à de grands enjeux, de grands groupes, ou de grands médias. Et cela peut nourrir l’abstention puisque les gens ont tendance à penser que ces élus ne servent à rien."

Des pistes de réflexion pour lutter contre l'abstention

Le documentaire ne propose pas de solutions toutes faites, mais des pistes de réflexion comme la lutte contre les inégalités pour limiter l'abstention. Pur Gérard Poujade, "le problème c'est l'argent. L'argent au quotidien. Je le vois bien en tant que maire. _Pour que les gens aillent revoter, il va falloir une lutte spectaculaire contre les inégalités_, il va falloir accorder plus de pouvoir d'achat aux plus pauvres. Sinon, on n'est pas près de les revoir dans les isoloirs."

Le film de Gérard Poujade est, pour l'instant, programmé dans une dizaine de salles dans le sud ouest. "La vie en commune, la vie en commun" sera projeté mardi 18 janvier à 20h30, mercredi 19 à 14h30 et samedi 22 à 18h15 à l'Athanor d'Albi. Avant des diffusions à Gaillac, Carmaux, St-Sulpice, Limoux, Bayonne, Biarritz et peut-être Toulouse courant février.