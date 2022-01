"Ce n'est pas comme ça qu'on rassemble": le PS de Creuse tacle C. Taubira gagnante de la primaire populaire

La victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire "ne change rien à la donne" pour le premier premier secrétaire fédéral du parti socialiste en Creuse, invité de France Bleu Creuse ce lundi 31 janvier. "Ce n'est qu'une candidature de plus, ce n'est pas comme ça qu'on va rassembler", regrette Yves Giron.

L'ancienne garde des Sceaux est arrivée en tête de la primaire populaire à laquelle ont participé près de 393.000 votants dimanche 30 janvier. Elle devance Yannick Jadot, le candidat EELV, suivi du chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon et Pierre Larrouturou. La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo termine cinquième, loin derrière.

La maire de Paris, qui avait appelé de ses vœux une primaire de la gauche en décembre, avait finalement changé d'avis quand Europe écologie les verts et la France insoumise ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas compte du scrutin. "Anne Hidalgo était favorable à une primaire politique, avec des débats projet contre projet", rappelle Yves Giron. "Christiane Taubira a fait acte de candidature assez tardivement, mais ça on a l'habitude, analyse le Creusois. Mais surtout, ce qui est important c'est qu'elle s'engage sans programme établi."

Après sa victoire, Christiane Taubira souligne "une impulsion" et affirme qu'elle contactera les autres candidats de gauche. "Rien ne nous divise de façon insurmontable, il n'y a rien de rédhibitoire pour aboutir à des compromis et gouverner ensemble." Mais Anne Hidalgo oppose un non ferme à cet appel à l'union : "Je continuerai ma campagne." Yves Giron admet pourtant lui aussi des "valeurs communes et des engagements de société communs" avec Christiane Taubira.

Le parti socialiste en chute libre

La candidature de Christiane Taubira n'est pas le seul caillou dans la chaussure d'Anne Hidalgo. Créditée de 3% des intentions de vote, la maire de Paris fait une campagne inaudible sur le terrain. "Je suis atterré. Comment se fait-il qu'en France deux candidats d'extrême-droite réunissent plus d'intentions de vote que tous les partis de gauche réunis ? On ne se l'explique pas, j'ai du mal à le comprendre", reconnaît Yves Giron.

Le PS est-il déconnecté de la réalité des Français ? "C'est possible", reconnaît-il. Il souligne pourtant le programme "très élaboré" d'Anne Hidalgo de 70 points qui lui permettra, il l'espère encore, de "décoller". En attendant, la campagne continue sur le terrain : la candidate du PS viendra en Creuse, assure Yves Giron, mais la date n'est pas encore définie.