"Ce n'est pas la liste qui est République en Marche, mais moi députée LREM",Fabienne Colboc candidate à Chinon

Suite et fin de notre série d'invités consacrée aux municipales à Chinon. Députée LREM du Chinonais, Fabienne Colboc s'engage à laisser son fauteuil de députée si elle était élue maire de Chinon le mois prochain. Environnement et attractivité de la ville sont ses deux priorités.

Chinon, France

Après le maire sortant Jean-Luc Dupont, après l'ancien député socialiste frondeur Laurent Baumel et sa liste divers gauche, place à Fabienne Colboc. L'actuelle députée LREM de cette 4ème circonscription conduit sa liste "Vivre Chinon".

J'aime Chinon, c'est une ville que je connais très bien depuis 15 ans, je suis mariée à un Chinonais, j'ai investi à Chinon. C'est un choix de cœur, un choix de raison aussi", Fabienne Colboc

Pas simple en tout cas de mener de front sa campagne municipale et son travail de députée. " J'essaye bien sûr de répondre à toutes mes responsabilités. Il faut faire les deux et je m'organise." Et son choix est fait en cas de victoire en mars prochain aux municipales. Elle abandonnera son fauteuil de députée.

C'est un engagement sincère et total que je prends auprès des Chinonaises et des Chinonais, s'ils me confient l'avenir de la ville, je siégerai en tant que maire."

Dans ce scénario, pas de nouvelle législative partielle puisque ce serait son suppléant Laurent Bréchat qui la remplacerait à l'Assemblée Nationale.

Une étiquette en marche difficile à porter ?

Ce n'est pas la liste qui est République en Marche, mais moi députée qui suit République en Marche. Et je ne suis pas là pour défendre la politique nationale même si je l'assume complètement mais je suis là vraiment pour un engagement local."

Ses deux priorités : environnement et attractivité de la ville

Fabienne Colboc veut engager Chinon vers la neutralité carbone.

" Nous devons accompagner et stimuler la rénovation énergétique de l'habitat. Végétaliser des espaces urbains. Il faut aussi développer l'économie circulaire, les circuits courts."

Elle veut faire de Chinon une véritable destination et non plus une simple ville de passage.