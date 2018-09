L'audition par la commission d'enquête sénatoriale d'Alexandre Benalla, principal protagoniste de l'affaire qui a empoisonné l'été d'Emmanuel Macron, s'est déroulée ce mercredi. L'ex-collaborateur du chef de l'Etat a présenté ses excuses et a assuré n'avoir "jamais été (son) garde du corps".

On s'attendait à une audition sous haute tension après les petites piques et de mises en garde répétées de l'exécutif. Alexandre Benalla, mis en examen pour avoir malmené des manifestants en marge des défilés parisiens du 1er mai, avait dans un premier temps menacé de ne pas répondre à la convocation des sénateurs. Il s'était ravisé la semaine dernière pour ne pas s'exposer à des poursuites judiciaires.

L'ancien chargé de mission de l'Elysée est arrivé avec plus d'un quart d'heure de retard dans la salle de la commission des lois, a été interrogé pendant plus de deux heures par les sénateurs.

"Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron"

Il a également assuré mercredi n'avoir "jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron". "A l'occasion de la campagne présidentielle, je suis au regret de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron - je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron", a-t-il déclaré.

Il a insisté un peu plus tard qu'il n'était "ni policier ni garde du corps du président de la République".

Benalla invoque sa "sécurité personnelle" pour justifier le port d'arme

Sur le port d'arme dont il disposait, il a assuré qu'il "n'était pas lié à la sécurité du président de la République mais à (s)a sécurité personnelle".

"Il a pu arriver que j'aie eu une arme sur moi" lors des déplacements publics et privés du président, a toutefois convenu M. Benalla, ajoutant qu'il arrivait et repartait de l'Élysée "arme à la ceinture".

L'ancien chargé de mission de l'Élysée Alexandre Benalla a aussi affirmé obtenu un badge "H" d'accès à l'Assemblée nationale pour satisfaire un "caprice personnel", à savoir aller à la salle de sport et à la bibliothèque de l'Assemblée.

"J'ai ressenti à un moment un acharnement médiatique, politique"

Il a également dit avoir "ressenti à un moment un acharnement médiatique, un acharnement politique". Et de préciser : "J'ai eu l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu se servir des institutions de notre pays à des fins politiques et médiatiques".

Excuses au président du Sénat

L'ex-collaborateur du chef de l'Etat a "présenté ses excuses" au président de la commission d'enquête du Sénat, Philippe Bas, qu'il avait qualifié la semaine dernière de "petit marquis", lors de l'ouverture de la séance de son audition.

"J'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre encontre, M. le président", a indiqué l'ex-collaborateur de l'Élysée, devant les parlementaires de la commission. "Je voulais vous assurer de mon respect total, et vous présente mes excuses", a-t-il ajouté.

Dans la foulée sera auditionné Vincent Crase, chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, filmé aux côtés d'Alexandre Benalla lors de ces incidents et également mis en examen ainsi que Yann Drouet, ancien chef de cabinet du préfet de police de Paris.

Des auditions boycottées par les sénateurs LREM qui dénoncent "une affaire montée " de toute pièce pour déstabiliser le président de la République.