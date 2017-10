Chômage, APL, retraites, "bordel", harcèlement... ce qu'il faut retenir de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé dimanche soir sur TF1 et LCI , première interview à la télévision depuis son élection à la présidence de la République. Le chef de l'Etat a défendu son style de présidence, qui a pu susciter des critiques, et son projet de "transformation radicale" de la France.

Il voulait révolutionner l'ancien monde mais il s'est finalement plié à l'exercice habituel de l'interview télé à une heure de grande écoute. Dans son bureau de l'Elysée, Emmanuel Macron a répondu pendant plus d'une heure aux questions de trois journalistes des chaînes privées TF1 et LCI, David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

Avant de lancer la délicate réforme de l'assurance chômage, le président de la République a défendu son style de présidence, qui a pu susciter des critiques, et son projet de "transformation radicale" de la France lors de sa première grande interview télé de son quinquennat.

Les réformes porteront leurs fruits d'ici deux ans selon Macron

La "plénitude" des réformes menées par le gouvernement pourra se constater "dans un an et demi, deux ans", a déclaré dimanche Emmanuel Macron, trois jours après avoir lancé le deuxième chantier social de son quinquennat.

"Le taux de chômage n'est pas une variable qu'on ajuste", a dit le chef de l'Etat, sur son objectif de ramener le taux de chômage à 7% à la fin de son quinquennat. "Le taux de chômage est en train progressivement de baisser, il baissera", a-t-il ajouté.

Renforcer le contrôle des chômeurs

Pour lutter contre le chômage en France, Emmanuel Macron a dit son souci de renforcer l'apprentissage, la formation, et de mieux vérifier que les personnes au chômage cherchent effectivement un emploi.

Le chef de l'Etat a confirmé son souhait de permettre aux personnes démissionnaires de toucher le chômage, dans des conditions qui restent à définir, sous réserve qu'elles aient un projet.

Baisser en même temps les loyers des HLM et les APL

Le gouvernement va demander aux acteurs du logement social d'"un peu baisser les loyers" et "en face on va baisser d'autant les APL", les aides personnalisées au logement, a annoncé Emmanuel Macron, jugeant "croquignolesque" la situation actuelle.

Cette baisse leur sera demandée "au nom du fait que nous finançons le logement social", a-t-il poursuivi après avoir répété avoir "soutenu la décision" du gouvernement de baisser de 5 euros les APL cet automne car "il a procédé à des décisions difficiles d'économie sans augmenter les impôts" et "voulu tenir les engagements de ses prédécesseurs".

Emmanuel Macron a dénoncé une politique du logement "qui ne fonctionne pas" avec 40 milliards d'euros de dépenses publiques mais "4 millions de mal-logés". "Je veux des réformes ambitieuses" visant à "baisser le coût du logement" mais "la vraie réponse est de construire", a-t-il enchaîné. Il a aussi indiqué sans autre détail que le gouvernement comptait recapitaliser certains organismes HLM "qui ont des publics beaucoup plus en difficulté" dans les quartiers défavorisés.

"Je ne crois pas à la jalousie" envers les riches

En outre, Emmanuel Macron, qui entend contrer l'accusation de "président des riches", a assuré que lui et son gouvernement s'occupaient de "la France où les choses vont mal".

Il a dit "ne pas croire à la jalousie" envers les riches, rappelant que la taxe à 75% sur les plus gros revenus sous le quinquennat de François Hollande n'avait pas rapporté beaucoup d'argent.

Après le "bordel", Macron continuera à "dire les choses"

Emmanuel Macron s'est défendu d'avoir insulté les Français par certaines de ses déclarations, comme celles sur le "bordel" ou les "fainéants", et déclaré qu'il continuerait à "dire les choses".

Le président français s'est par ailleurs dit "indifférent" aux commentaires auxquels ses sorties ont donné lieu ces dernières semaines. "J'ai toujours essayé de dire les choses depuis que je suis engagé dans la vie politique et de m'approcher d'une forme de vérité, celle que je pensais juste", a-t-il affirmé, rappelant au passage des propos sur l'"illétrisme" d'ouvrières, en 2014.

"Nos élites politiques ne sont plus habituées à dire les choses, à avoir un discours en quelque sorte aseptisé et à considérer que ce qui était intolérable, c'était le mot qu'on mettait et pas la réalité qu'il y avait derrière", a poursuivi Emmanuel Macron face à ses trois intervieweurs.

Il a ajouté qu'il continuerait à "dire les choses", à "respirer l'air" et à "parfois (s)'emporter", sans "chercher à humilier". Le chef de l'Etat a par ailleurs dit assumer l'emploi du terme "bordel", appartenant selon lui au registre "populaire", qu'il a utilisé le 4 octobre lors d'un apparté pendant un déplacement à Égletons (Corrèze).

CSG/taxe d'habitation : Macron défend une "mesure de justice"

Emmanuel Macron a appelé les retraités à prendre en compte "l'ensemble" de sa proposition d'augmenter la CSG tout en baissant la taxe d'habitation, en défendant "une mesure de justice".

"Je crois vraiment que c'est une mesure -l'ensemble, parce qu'il faut toujours prendre les choses dans l'ensemble- de justice", a affirmé sur TF1 et LCI le chef de l'Etat, interrogé sur les mécontentements face à la hausse de 1,7 point de la CSG en 2018, qui frappera essentiellement les retraités.

Dès 2018, "comme la taxe d'habitation va, moi je vous fiche mon billet, comme on dit trivialement, que dès l'année prochaine, dans une grande partie des cas (...) compensera ces 1,7 point de CSG", a-t-il fait valoir.

"Lorsque l'ensemble de cette réforme sera conduite", avec la baisse en trois ans de la taxe d'habitation d'ici 2020, "80% des retraités gagneront du pouvoir d'achat", a-t-il assuré. "Et les retraités qui perdront du pouvoir d'achat, c'est moins de 1% de pouvoir d'achat qu'ils perdront, et ce sont les 20% les plus riches. Quand ils ne gagnent pas à travers la réforme de l'ISF", a encore souligné le chef de l'Etat.

"Revisiter" la participation et l'intéressement

Emmanuel Macron a souhaité l'ouverture d'un débat en 2018 sur la question de la participation et de l'intéressement afin que les salariés des entreprises puissent, comme les cadres et les dirigeants, "avoir leur part de la réussite".

"Je veux qu'on réforme profondément la philosophie de ce qu'est l'entreprise", a dit le chef de l'Etat. "Quand une entreprise a des difficultés, il faut que par le dialogue social on puisse ajuster les choses. Mais quand ça va mieux je veux aussi que les salariés puissent avoir leur part de la réussite", a-t-il indiqué.

Une "concertation apaisée" sur la PMA

Emmanuel Macron s'est prononcé pour une "concertation apaisée" en France sur la question de l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules, à laquelle il s'est dit favorable.

Le chef de l'Etat a réitéré son opposition à la gestation pour autrui (GPA), qui consiste à avoir recours à une mère porteuse.

Le gouvernement ébauche une loi sur les violences sexuelles

Le gouvernement va présenter en 2018 un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, annonce la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes dans un article du journal La Croix publié dimanche.

Marlène Schiappa esquisse plusieurs mesures, comme des sanctions spécifiques contre le harcèlement de rue, un allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et l'instauration d'une présomption de non-consentement pour les enfants en matière de relation sexuelle.

Pour élaborer son projet, le gouvernement lancera lundi une consultation citoyenne car, selon la secrétaire d'Etat, "l'idée est que la société dans son ensemble redéfinisse ce qu’elle accepte ou pas".

Parallèlement, Emmanuel Macron a affirmé dimanche avoir "engagé les démarches" afin que la Légion d'Honneur soit retirée au producteur américain Harvey Weinstein, accusé de viols, agressions ou harcèlement sexuels.

Les délinquants "étrangers en situation irrégulière" seront "expulsés"

Emmanuel Macron a promis dimanche que tous les "étrangers en situation irrégulière" qui commettent un délit "quel qu'il soit seront expulsés", promettant d'être "intraitable sur ce sujet" après la mort de deux jeunes femmes à Marseille tuées par un Tunisien interpellé deux jours auparavant à Lyon et remis en liberté.

Macron "ira" en Iran, "au moment voulu"

Emmanuel Macron a indiqué qu'il prévoyait bien de se rendre en Iran "au moment voulu", ce qui serait la première visite d'un chef d'Etat français en Iran depuis 1976, en redisant son "désaccord" avec Donald Trump sur le dossier du nucléaire iranien.

