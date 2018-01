Les voeux prononcés par Michel Veunac, le maire de Biarritz et son conseil municipal, lundi soir, ont permis de faire le point sur les chantiers en cours et à venir. Des questions demeurent toutefois sans réponses.

Biarritz, France

Parmi les grands chantiers pour 2018 à Biarritz :

Le centre d'accueil de jour Alzheimer, le chantier du nouveau groupe scolaire des Thermes Salins est lancé, il doit accueillir près de 200 enfants .

Le chantier du Tram'bus qui reliera Bayonne Anglet et Biarritz est aussi lancé , suivront d importants travaux le long de son parcours dont le square d Ixelles qui accueillera le terminus.

Les grands chantiers à Biarritz pour 2018 © Radio France - Muriel Vitel

Le quartier Kleber qui entame sa dernière phase de construction et totalisera 348 logements locatifs et/ou en accession sociale en 2019, parmi les grands chantiers encore, les aménagements urbains et paysagers de la Côte des Basques sont lancés, la première phase de réhabilitation de l'Hôtel du Palais avec la reconfiguration des espaces extérieurs (jardins, piscines, terrasses) mais sans plus de détails sur le nom du repreneur.

Interrogé aussi sur la question de la cession du terrain des écuries de Bigueyrie, le maire de Biarritz Michel Veunac a rappelé que "le conseil municipal avait voté le retrait de la délibération qui avait posé problème...un appel à candidature va être relancé pour des projets sur ce terrain" fin de citation.

2018... c est encore la réhabilitation des terrains de sports d Aguiléra, des tennis, de la piste d'athlétisme et de la Maison Rose.

Parmi les dossiers concernant le cadre de vie, il y a aussi le projet d'implantation d'une nouvelle filière économique qui sera lancée avec la construction d'Ocean Start. Le site technopolitain de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dédié à l'Economie de l'Océan.

Il y a aussi la mise en place de navettes gratuites 100% électriques et la priorité est aussi donnée à la qualité des eaux de baignade avec le développement du dispositif d'assainissement dont la construction d'un bassin de rétention supplémentaire. C est aussi pour Biarritz, le développement du photovoltaïque 100% d'énergie verte pour les écoles, la Gare du Midi et l'éclairage public.

Enfin, le nouveau rendez-vous musical de l’été sera organisé en juillet, par l’agence parisienne Super ! qui produit déjà le Pitchfork Festival à Paris et les inrocks festival !

Des biarrots à l'honneur

Maxime Lucu du Biarritz Olympique, Suzanne Balié la présidente de l'association de l'université du temps libre et Alain Maclair le médiateur de la ville de Biarritz ont été mis à l'honneur à l'occasion de ces voeux pour 2018.