Ce qu'il faut retenir du meeting de Jean-Luc Mélenchon dans la Drôme

Les Insoumis sont venus en nombre ce dimanche matin pour écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon en clôture des journées d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, au Nord de Valence dans la Drôme. Il a précisé qu'il dira en octobre s'il se présente ou pas à la présidentielle en 2022.

Un programme tourné vers l'écologie

Pendant 1h45, Jean-Luc Mélenchon a détaillé les grands axes du programme défendu par son mouvement. Son introduction fait état des bouleversements climatiques actuels entérinant le virage écologique entrepris depuis plusieurs années. Un clin d’œil à Europe Écologie Les Verts, devenue première force politique de gauche après ses succès consécutifs aux européennes de 2019 et aux municipales de 2020.

Jean-Luc Mélenchon, qui s'est entretenu avec Éric Piolle, le maire EELV de Grenoble ce vendredi, pointe à demi-mots les alliances menées avec LFI qui ont permis aux Verts de briguer certaines mairies. S'il ne se dit pas fermé au dialogue en vue des prochains scrutins, il a demandé à ce que les Insoumis soient respectés posant des bases non négociables : "Sept millions d'électeurs ont dit qu'ils ne voulaient plus de cette Europe, de ces institutions, du marché qui organise toute la société, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets".

Devant 2.000 personnes installées autour du lac au centre du palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, Jean-Luc Mélenchon a précisé que ce n'était "pas le moment de choisir un candidat dans le contexte sanitaire et économique actuel". Cependant il a posé le calendrier pour élaborer "une stratégie pour 2022".

Il devrait annoncer sa décision pour une candidature à l'élection présidentielle en octobre. Une convention du mouvement en novembre, avec plusieurs militants tirés au sort, déterminera ensuite les orientations pour la campagne présidentielle.