Âge, parité, renouvellement : ce qu'il faut retenir du premier gouvernement de l'ère Macron

Ce mercredi, Emmanuel Macron a nommé son premier gouvernement, qui sera dirigé par le Premier ministre Edouard Philippe. Une équipe paritaire, qui fait la part belle aux membres venus de la société civile. Certaines personnalités étaient attendues, d'autres détonnent.

Le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron a été annoncé ce mercredi 17 mai. Une équipe de 22 membres, 18 ministres et quatre secrétaires d'Etat, dont la moitié provient de la société civile. L'équipe est relativement resserrée, et à l'image de la recomposition promise, avec des ministres issus de la droite, de la gauche et du centre.

Un gouvernement paritaire

C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron : un gouvernement composé d'autant de femmes que d'hommes. L'équipe compte onze hommes et onze femmes, si l'on exclut le Premier ministre. Une seule femme hérite d'un ministère régalien, Sylvie Goulard aux Armées. Mais si l'on prend en compte les priorités du programme d'Emmanuel Macron, on retrouve la présence de plusieurs femmes à des ministères-clés : au Travail avec Muriel Penicaud, ou encore aux Affaires européennes avec Marielle de Sarnez.

Diversité politique et société civile pour incarner le renouvellement

Le gouvernement, dont la moyenne d'âge est de 54 ans, compte trois trentenaires : Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat chargé du numérique, a 33 ans. Marlène Schiappa, nommée à L'égalité entre femmes et hommes, a 34 ans, tout comme Gérald Darmanin, nommé aux Comptes publics. Mais au-delà de l'âge, le renouvellement passe aussi par la diversité politique, avec des ministres venus de la gauche, du centre et de droite. La diversité des parcours est aussi à noter : l'équipe ne compte que deux énarques (Bruno Le Maire et Sylvie Goulard), trois avec le premier ministre. On y compte onze membres de la société civile, qui ne sont pas encartées et n'ont jamais été ministres ou exercé de mandat électif.

Emmanuel Macron a attribué des portefeuilles qui correspondent aux domaine de compétences des nouveaux ministres : Agnès Buzyn, à la Santé, était jusqu'ici praticienne hospitalière et présidente du Collège de la Haute Autorité de santé. Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, est présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap. Elle est aussi mère d'une fille trisomique. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, est la directrice des éditions Actes sud. Elle a également fondé une école pour enfants précoces.

Muriel Penicaud, la ministre du Travail, était jusqu'à présent à la tête de l'agence publique Business France, chargée de promouvoir les entreprises françaises à l'étranger. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est à la tête de la RATP depuis 2015.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, était à la tête de l'Essec, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, était jusqu'ici à la tête de l’université Nice Sophia Antipolis. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du numérique, est le cofondateur de plusieurs start-ups, dont La ruche qui dit oui. Il était le président du Conseil national du numérique.

Laura Flessel, ministre des Sports, est double championne olympique, six fois championne du monde, une fois championne d'Europe et quinze fois championne de France. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l’égalité des femmes et des hommes, est auteur de livres et du blog à succès "Maman travaille".

Les personnalités attendues

Gérard Collomb, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, était attendu à un poste de ministre. Il est récompensé pour son soutien sans faille à Emmanuel Macron. Richard Ferrand, nommé ministre de la Cohésion des territoires, était également attendu au gouvernement. C'est le premier parlementaire socialiste à avoir rejoint Emmanuel Macron, en avril 2016.

Jean-Yves Le Drian était attendu dans cette équipe, mais il était donné comme ministre de la Défense, poste qu'il occupait déjà dans le gouvernement Hollande. Il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

François Bayrou, désormais ministre de la Justice, est récompensé pour son alliance avec Emmanuel Macron, scellée fin février. Dans son sillage, Marielle De Sarnez, la numéro deux du Modem, est nommée ministre des Affaires Européennes. Sylvie Goulard, eurodéputée Modem, était aussi attendue à un poste de ministre. Mais elle était donnée aux affaires européennes, sa spécialité. Elle est aujourd'hui nommée ministre des Armées. Elle avait rallié dès 2016 le mouvement En Marche!

Bruno Le Maire était également attendu, mais pas forcément au ministère de l'Economie, portefeuille dont il hérite aujourd'hui. On l'attendait davantage au quai d'Orsay, lui qui avait demandé un ministère régalien.

Les prises de guerre

La nomination de Nicolas Hulot, qui a toujours refusé d'entrer dans un gouvernement, est un évènement. Il avait été candidat malheureux à la primaire écologiste de 2012. Il a été pendant trois ans l'"envoyé spécial pour la planète" de François Hollande. Cette fois, l'ancien animateur télé a dit oui. Il a estimé, ce mercredi sur franceinfo, que "la donne politique ouvre une nouvelle opportunité d'action".

Après avoir nommé un Premier ministre issu du parti Les Républicains, avec Édouard Philippe, Emmanuel Macron a réussi à débaucher quelques personnalités emblématiques du parti de droite : Bruno Le Maire, attendu, mais aussi le sarkozyste Gérald Darmanin, une surprise. Nathalie Kosciusko-Morizet, pourtant signataire de l'appel à répondre à la main tendue du nouveau Président, ne fait pas partie de l'équipe. Avec la nomination de Bruno Le Maire à l'Economie et celle de Gérald Darmanin aux comptes publics, Emmanuel Macron confie Bercy à la droite.