Ce qu’il faut savoir de Thierry Bonnier, nouveau préfet des Pyrénées-Orientales

L’exercice est délicat : le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales a pris officiellement ses fonctions ce lundi matin et s’est présenté à la presse, en pleine période de réserve électorale (élections sénatoriales le 24 septembre). Dans ces conditions, il n’a pas souhaité évoquer les grands dossiers qui font l’actualité dans le département, et s’est contenté de détailler ses priorités, son parcours et sa méthode de travail.

Priorité à la sécurité

Evoquant la « continuité de l’Etat », Thierry Bonnier indique vouloir « se mettre dans les pas de son prédécesseur » en faisant de la sécurité l’une de ses grandes priorités. « Je veux poursuivre résolument son travail de lutte contre la délinquance et contre les stupéfiants : la sécurité un droit légitime et une attente forte des citoyens ».

Parmi ses autres priorités, le nouveau préfet cite la lutte contre les violences intra-familiales, la lutte contre les incendies, et l’insertion.

L’amour du travail collectif

« Je souhaite incarner un Etat proche, à l’écoute, et réactif », précise d’emblée Thierry Bonnier, en se présentant comme un homme de dialogue et d’écoute. Ces prochaines semaines, il souhaite aller à la rencontre de tous les acteurs du territoire, qu’ils soient économiques, politiques, associatifs ou sportifs. A tous ceux qui portent des projets, Thierry Bonnier promet d’être « un facilitateur ».

Louant les vertus du travail collectif, le nouveau préfet se veut un adepte de la co-construction. Il cite en exemple deux réalisations lors de son passage à la préfecture de l’Aude. Face à la sécheresse, Thierry Bonnier s’est évertué de faire aboutir un projet de « retenues d’eau multi-usages », en concertation avec les agriculteurs, les associations environnementales et les collectivités locales. Et face au chômage, il a travaillé main dans la main avec la présidente du conseil départemental, pour imaginer un nouveau dispositif plus efficace, né de la fusion des différents services de l’Etat et du Département.

Fan de rugby à XIII et des Dragons

Agé de 62 ans, Thierry Bonnier présente un parcours atypique. D’abord éducateur de rue en Bretagne, puis gestionnaire d’une salle de spectacle à Villiers-le-Bel, il change de voie à 36 ans et entre à l’ENA (promotion Nelson Mandela). Sa carrière le verra ensuite alterner les missions entre Paris (directeur par interim de l’ENA, directeur de cabinet de la Ministre Jacqueline Gourault) et les préfectures (Haute-Garonne, Loir-et-Cher, Hauts-de-Seine, Indre, Aude).

A l’occasion de son premier passage à Toulouse comme sous-préfet, Thierry Bonnier s’est découvert une vibrante passion pour le rugby à XIII, en accompagnant le Toulouse Olympique dans son projet de nouveau stade. « Le premier match auquel j’ai assisté, c’était un match des Dragons catalans au stade Ernest-Wallon ». Depuis, il ne manque pas une occasion de se rendre à Gilbert-Brutus avec son épouse, elle-aussi grande amatrice de XIII. « Mais je tiens à rassurer François Rivière, le président de l’Usap : j’aime aussi beaucoup le XV ».