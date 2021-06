Ce qu'il faut savoir sur les élections régionales et départementales en Mayenne

Dimanche 20 et 27 juin, les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les conseillers départementaux et régionaux. En Mayenne, plus de 220.000 électeurs ont été recensés.

A moins d'un an de la présidentielle, les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales et départementales. Le second tour aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 27 juin.

354 bureaux de vote en Mayenne

En Mayenne, les 354 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour ce scrutin, 223.081 électeurs sont appelés à élire les futurs conseiller(e)s qui siègeront au conseil départemental de la Mayenne et au conseil régional des Pays de la Loire. Pour le premier scrutin, 55 binômes ont été recensés dans les 17 cantons du département. Huit listes de 103 candidats ont été enregistrées pour les élections régionales.

à lire aussi Élections régionales en Pays de la Loire : qui sont les têtes de liste ?

Près de 2.000 litres de gel hydroalcoolique

En raison de la situation sanitaire, 1.920 litres de gel hydroalcoolique et 351.000 masque ont été distribués dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote ne pourront pas accueillir plus de trois électeurs simultanément, sauf si le bureau de vote départemental et le bureau régional sont situés dans la même salle. La jauge est alors fixée à six électeurs en simultané. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur et il reste conseillé de venir avec son stylo pour signer le registre. Il sera possible de se laver les mains avant et après le vote.

Quelle participation ?

Cette année, les candidats craignent une forte abstention des électeurs en raison de la crise sanitaire notamment. En 2015, en Mayenne, le taux de participation aux départementales avait tout juste dépassé les 50% lors du premier tour (50,77%). Il était de 47,90% pour les élections régionales.

Soirée spéciale sur France Bleu Mayenne

Pour tout connaître des résultats, vivre les premières réactions des candidats, rendez-vous dès 19h55 sur France Bleu Mayenne ce dimanche 20 juin. Les résultats commune par commune seront accessibles sur francebleu.fr et l'application France Bleu.

Les résultats des élections départementales en Mayenne

Les résultats des élections régionales en Mayenne