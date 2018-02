Gérard Collomb présente ce mercredi, en Conseil des ministres, son projet de loi sur l'asile et l'immigration, un texte très critiqué par les associations et qui fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté. Défendu par le ministre de l'Intérieur comme un texte "équilibré", le "projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif" vise à réduire à six mois les délais d'instruction de la demande d'asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Il lance également quelques pistes sur le séjour des personnes admises sur le territoire.

Les principales mesures du projet

Les expulsions facilitées

-Doublement de la durée maximale de rétention, qui passe à 90 jours (et prolongation possible de 15 jours trois fois de suite maximum), soit au total 135 jours

- La durée d'une retenue administrative pour vérifier le droit au séjour passe de 16 à 24 heures.

- Renforcement du régime de l'assignation à résidence.

- Délit de franchissement non-autorisé des frontières extérieures à l'espace Schengen.

-Rétention possible d'un demandeur d'asile en cas de menace grave pour l'ordre public

- Extension de la vidéo-audience pour le juge des libertés et le tribunal administratif.

Les recours deviennent difficiles

- Le délai pour déposer une demande d'asile passe de 120 jours à 90 jours.

- Délai de recours réduit à 15 jours.

- Expulsion facilitée vers certains pays dits "sûrs".

- Le demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre titre de séjour, sauf circonstances nouvelles.

- Orientation des demandeurs d'asile région par région, pour équilibrer leur répartition sur le territoire.

Les autres mesures

- Aide au retour volontaire possible pour un étranger placé en rétention.

- Échange d'information entre l'hébergement d'urgence et l'OFII (Office français d'immigration et d'intégration).

- Création d’un titre de séjour de quatre ans, au lieu d’un an, pour les réfugiés "subsidiaires" et apatrides.

- Protection renforcée des jeunes filles qui risquent l’excision.

- Pour les mineurs, extension de la réunification familiale aux frères et soeurs.

- Le "passeport talent" étendu à de nouvelles catégories.

- Installation facilitée des étudiants chercheurs.

- Dispositions protectrices pour les victimes de violences conjugales.