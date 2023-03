"Ce sont des actes inacceptables" : des dégradations au domicile du député manchois Bertrand Sorre

C'est vers 3h du matin ce dimanche 19 mars, que le député Renaissance de la Manche, Bertrand Sorre, constate des dégradations commises à son domicile. Pour l'élu de la majorité, l'incident est lié à son positionnement politique.

ⓘ Publicité

Des dégradations au domicile familial du député manchois

"J'ai constaté que je n'avais plus ni gaz, ni électricité dans la maison," raconte Bertrand Sorre, "je suis allé voir le conteur et j'ai vu qu'il n'était pas disjoncté et qu'on avait agi sur le conteur de gaz et l'arrivée électrique pour produire des actes malveillants." L'élu et sa famille se sont retrouvés privés de courants, de chauffage et du fonctionnement d'un appareil de santé pour sa fille. Les agents Enedis sont rapidement intervenus et ont pu réparer les dégâts dans la matinée.

Un coup de pression politique en pleine réforme des retraites pour Bertrand Sorre

"Je ne peut pas m'empêcher de faire le lien," déclare Bertrand Sorre, "je fais partie des députés qui soutiennent cette réforme des retraites". Selon l'élu, ces dégradations sont donc en lien avec son positionnement politique et constituent une tentative de pression sur l'élu pour influencer son vote alors que deux motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne arrivent à l'Assemblée nationale ce lundi 20 mars. "On peut refuser des réformes mais en arriver à ce type d'acte est inacceptable," estime Bertrand Sorre qui rajoute : "et puis c'est quoi après ? On met le feux à ma maison ? On m'assassine ? On met le feu à mes voitures ? Je ne peux pas tolérer ce genre d'acte."

Bertrand Sorre indique qu'il portera plainte dès ce lundi et qu'il informera le procureur de la République d'une "tentative d'influence sur un élu de la république."