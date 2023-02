« Ce sont des propos qui ne doivent pas être dans l’Assemblée »

À l’Assemblée nationale, les députés n’ont plus que trois jours. Trois petits jours pour débattre, en première lecture, de la réforme des retraites et ses 9 000 amendements. Un délai qui paraît impossible à tenir, au vu du retard qu’a pris l’examen du texte, notamment à cause des nombreuses suspensions de séance liés à des invectives et insultes venues de la Nupes. Dernier épisode en date : lundi dernier.

Le député des Hauts-de-Seine Aurélien Saintoul a traité d’« assassin » le ministre de Travail qu’il interpellait sur la prise en compte de la pénibilité. « Ce sont des propos qui ne doivent pas être à l’Assemblée », tranche le député insoumis du Gard, Michel Sala, rappelant que son collègue s’était immédiatement excusé. Aurélien Saintoul a été sanctionné d’un rappel à l’ordre avec une inscription au procès-verbal, ce qui entraîne le retrait d’un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois.

Vers un nouveau retrait d'amendements ?

Si le débat est freiné par des interruptions de séance liées à ces comportements, il l’est aussi par le grand nombre d’amendements déposés et qu’il reste à examiner, c’est-à-dire environ 9 000. Une grande partie d’entre eux provient de la Nupes. Au sein la coalition de gauche (qui en a déjà retiré 1 000) les députés sont divisés sur le fait de savoir s’il faut en retirer davantage. Le but : arriver plus vite à l’examen de l’article 7 qui prévoit de repousser à 64 ans l’âge légal de départ.

Si ce fameux article est trop vite discuté et voté, certains députés redoutent un essoufflement de la mobilisation dans les rues. Et Michel Sala semble faire partie de ceux-là : « Ce qu’il faut dire, aussi, rappelle-t-il, c’est que le gouvernement a choisi de faire passer sa réforme dans le cadre d’un PLFFSS qui limite le temps du débat. Et c’est précisément ce que nous dénonçons. »

